Дело убитого саудовского журналиста назвали выгодным Эрдогану

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Специалист по Турции разъяснил НСН, какую роль отвела себе Турция в резонансном убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.Власти Саудовской Аравии заранее спланировали «жестокое убийство» обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте страны. При этом глава государства опроверг появившуюся в СМИ информацию, что тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.
По мнению Эрдогана, преступление против Хашогги было спланировано, убийцы знали, что журналист пойдет в генконсульство.
Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов увидел в словах президента Турции желание примириться с США и побольнее уколоть Саудовскую Аравию.
«Ситуация с Хашогги достойна сожаления, но человек, критикующий наследного принца, обречен. Саудовская Аравия поступает подобным образом десятилетия, устраняя неугодных людей. И все закрывают на это глаза. А тут вдруг поднялся скандал. Я понимаю растерянность саудовских властей, которые в панике делают противоречащие друг другу заявления. Турция в этой ситуации убивает двух зайцев. Во-первых, она показывает отношение к ней как к стране, игнорирующей европейские требования к правам человека. А во-вторых, показывает США, что по-прежнему дружественно к ним относится», - пояснил НСН эксперт.
Президент Эрдоган, выступая перед депутатами парламента страны, со ссылкой на данные спецслужб, сообщил о причастности к преступлению против Хашогги 18 подданных Саудовской Аравии, все они уже находятся за пределами Турции.
«Отношения Турции Саудовской Аравии далеко не блестящие, и уже не первый год. Идет борьба между двумя суннитскими государствами, но есть один сближающий момент. Оба хотят противостоять шиитской державе - Ирану. У саудитов очень специфический режим, даже если отвлечься о геронтофилической составляющей. Турция этого не одобряет и ближе по многим вопросам к Катару. Анкара нашла слабое звено у Аравии и сейчас всячески раскручивает эту ситуацию. Хотя множество подобных ситуация остаются за кадром. Как известно, хуже двойных стандартов бывают только тройные. И сейчас мы их наблюдаем», - резюмировал Алексей Образцов.
По делу Хашогги были задержаны 18 человек, однако личности подозреваемых пока не раскрываются. Также от своей должности был отстранен замглавы службы общей разведки Садовской Аравии генерал Ахмед Асири.