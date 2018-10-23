Дело убитого саудовского журналиста назвали выгодным Эрдогану

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Специалист по Турции разъяснил НСН, какую роль отвела себе Турция в резонансном убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Власти Саудовской Аравии заранее спланировали «жестокое убийство» обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте страны. При этом глава государства опроверг появившуюся в СМИ информацию, что тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула​​​.

По мнению Эрдогана, преступление против Хашогги было спланировано, убийцы знали, что журналист пойдет в генконсульство.

увидел в словах президента Турции желание примириться с США и побольнее уколоть Саудовскую Аравию.

«Ситуация с Хашогги достойна сожаления, но человек, критикующий наследного принца, обречен. Саудовская Аравия поступает подобным образом десятилетия, устраняя неугодных людей. И все закрывают на это глаза. А тут вдруг поднялся скандал. Я понимаю растерянность саудовских властей, которые в панике делают противоречащие друг другу заявления. Турция в этой ситуации убивает двух зайцев. Во-первых, она показывает отношение к ней как к стране, игнорирующей европейские требования к правам человека. А во-вторых, показывает США, что по-прежнему дружественно к ним относится», - пояснилэксперт.

Президент Эрдоган, выступая перед депутатами парламента страны, со ссылкой на данные спецслужб, сообщил о причастности к преступлению против Хашогги 18 подданных Саудовской Аравии, все они уже находятся за пределами Турции.

«Отношения Турции Саудовской Аравии далеко не блестящие, и уже не первый год. Идет борьба между двумя суннитскими государствами, но есть один сближающий момент. Оба хотят противостоять шиитской державе - Ирану. У саудитов очень специфический режим, даже если отвлечься о геронтофилической составляющей. Турция этого не одобряет и ближе по многим вопросам к Катару. Анкара нашла слабое звено у Аравии и сейчас всячески раскручивает эту ситуацию. Хотя множество подобных ситуация остаются за кадром. Как известно, хуже двойных стандартов бывают только тройные. И сейчас мы их наблюдаем», - резюмировал Алексей Образцов.По делу Хашогги были задержаны 18 человек, однако личности подозреваемых пока не раскрываются. Также от своей должности был отстранен замглавы службы общей разведки Садовской Аравии генерал Ахмед Асири.