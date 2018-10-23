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СМИ: Части тела саудовского журналиста нашли в Стамбуле

23 Октября 2018 в 11:28
СМИ: Части тела саудовского журналиста нашли в Стамбуле

В колодце Стамбула обнаружили фрагменты тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Haberler. Об этом рассказал глава турецкой оппозиционно партии «Родина» Догу Перинчек. Официального подтверждения информации пока не было.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что саудовского журналиста задушили после попытки уговорить вернуться на родину. Это произошло в Турции в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее секретарь Союза журналистов России (СЖР) и руководитель международного отдела СЖР Тимур Шафир в эфире НСН отметил, что сейчас Турция является одной из самых проблемных стран с точки зрения работы журналистов.

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