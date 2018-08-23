Эксперт объяснил заявление Трампа о крахе экономики в случае импичмента

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Ведущий эксперт Центра актуальной политики заявил НСН, что определённые риски экономической нестабильности в США вполне актуальны на фоне обострения внутриполитической обстановки.

Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу грозит катастрофическими последствиями экономике страны. Так заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, будет ли выдвинуто ему обвинение в случае победы на выборах в Конгресс Демократической партии.

«Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными», — заявил Трамп.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в эфире НСН подтвердил, что такое развитие событий повлечёт за собой нестабильность на американских биржах, что в целом скажется на уровне жизни населения.

«Разумеется, усиление внутриполитического кризиса будет иметь последствия и для экономики. Такой кризис ведёт к экономической нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, что сказывается и на поведении американской биржи, на поведении американских рынков», — заметил политолог.

Однако утверждать, будет объявлен Трампу импичмент или нет, трудно. Зато поведение американского лидера в рассуждениях о его политическом будущем вполне объяснимо, отметил Олевич.

«С другой стороны, было бы странно, если бы Трамп говорил что-то иное. Разумеется, он пытается показать себя в качестве президента, который вывел американскую экономику на новый уровень. Пытается взять ответственность за успехи в экономике и заявлять, что без него они невозможны, либо, что его уход из Белого дома приведёт к кризису или экономическим проблемам», — добавил собеседник НСН.

Выборы в американский Конгресс состоятся в ноябре этого года. От того, какая из двух партий одержит победу, во многом будет зависеть дальнейшая внутриполитическая жизнь США. Импичмент действующему американскому лидеру угрожает после показаний его бывшего адвоката Майкла Коэна, который признался в совершении преступления по поручению Трампа. Адвокат заявил, что заплатил за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл, которые намеревались сделать заявления о своих связях с Трампом в разгар предвыборной гонки. Отметим, что это не единственная претензия на сегодняшний день к американскому президенту со стороны его противников.