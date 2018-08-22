«На пороге импичмента». В США уничтожают сторонников Трампа

В преддверии выборов в Конгресс сразу в двух процессах против сторонников нынешнего президента произошли решающие повороты.

«Черный день для Дональда Трампа», «Президент США на пороге импичмента» - в таком тоне выдержаны комментарии западных, в первую очередь, американских СМИ по поводу новых поворотов в процессах над бывшими подчиненными президента США. Его бывший адвокат Майкл Коэн под присягой заявил во вторник, что совершил преступление по поручению Трампа. Коэн признал себя виновным в том, что заплатил американской порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл за молчание об их отношениях с Трампом, так как женщины хотели сделать признания во время предвыборной президентской кампании. Причем, Коэн заявил, что сделал это по указанию Трампа.



И в тот же день жюри присяжных признало бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. Его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях. Также Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, двух случаях банковского мошенничества и одному эпизоду с непредоставлением информации о банковских счетах за рубежом. За эти преступления он может быть осужден на десятки лет тюрьмы, так как в США наказания плюсуются. Финальный приговор будет вынесен позже.

Все это происходит за три месяца до промежуточных выборов в США, когда Республиканская партия пытается сохранить большинство в палате представителей и свои позиции в сенате. Несмотря на то, что дело Манафорта отношения к расследованию о вмешательстве России в американские выборы не имеет, давление на нынешнюю избирательную кампанию оказывает существенное, - заявил в эфире НСН президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

«В окончательном приговоре Манафорту речь может идти о 150-375 лет [лишения свободы], если все пункты обвинения присяжные будут подтверждать. Дело Манафорта не имеет никакого отношения к "Рашагейт" (серия скандалов, связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы - прим. НСН), но, тем не менее, поскольку все время повторяется, что Манафорт связан с Трампом, это оказывает некое дополнительное влияние на избирателей в предстоящих ноябрьских выборах в Конгресс», - рассказал Лозанский.

Крупнейшие американские СМИ сравнили нынешние события с Уотергейтом. В 1974-м этот скандал с прослушкой штаба кандидата в президенты от демократов, который располагался в одноименном отеле, привел к отставке президента-республиканца Ричарда Никсона, единственной в истории Америки.

Всеволод Нерознак