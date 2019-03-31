Заслуженный пилот назвал возможные причины крушения МиГ-27 в Индии

МиГ-27. Фото:fishki.net

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза рассказал НСН о компенсации, которую может получить Индия, после крушения МиГ-27.

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в Индии в штате Раджастхан на северо-западе страны, сообщает издание The Times of India.

Как сообщает издание, после вылета с базы военно-воздушных сил у истребителя возникли неполадки с двигателем. Пилот успешно катапультировался, сообщает Газета.ру. Сейчас специальная комиссия выясняет причины произошедшего.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН отметил повышенную надежность российского самолета-истребителя, которая доказана международным спросом .

«МиГ-27 – очень надежный летательный аппарат военного назначения. Россия выпускает его в большом количестве, потому что есть большой спрос. Если бы самолет был плохой, страны мира его бы просто не покупали. Покупали бы самолеты у англичан, французов и т.д. МиГ-27 доказал военную эффективность, скоростные характеристики и надежность, в том числе и двигателя. Но… Техника есть техника, она отказывала и отказывает, пока существует.

То, что все хорошо закончилось для пилота, еще раз доказывает высокие характеристики надежности самолета. В машине предусмотрены системы обеспечения безопасности людей, которые даже в случае сложных отказов экипаж имеет возможность покинуть самолет и остаться целым и невредимым», - отметил эксперт.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов сообщил, что страна по результатам расследования Индия может претендовать на компенсацию, если будут установлены соответствующие причины.

«Каждую катастрофу расследует государственная комиссия. Установить причину помогают бортовые самописцы, или «черные ящики», как говорят в народе. Конечно, в международных договорах поставок самолетов предусмотрены различные санкции, но к ним, как правило, прикладываются и страховые контракты, которые в большинстве своем дают сатисфакцию поставщику. Страховщики выплачивают всю стоимость самолета, если есть на то установленные причины», - заявил собеседник НСН.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН рассказал, почему Египет закупил у России десятки тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.