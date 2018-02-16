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Эксперт: Македонию переименуют, если на Грецию надавят

16 Февраля 2018 в 16:40
Эксперт: Македонию переименуют, если на Грецию надавят
ФОТО: flickr.com/Ruben Holthuijsen

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН в эфире НСН рассказал, что жители Македонии выступают за переименование.

Македония может в течение полугода получить новое название страны на политическом уровне. Об этом рассказал еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан. По его словам, смена названия может произойти, пока Болгария является председателем Совета ЕС. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, сообщает РИА Новости.

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН, эксперт по Македонии Юрий Князев в эфире НСН допустил смягчение позиции Афин.

«Желание Македонии понятно, они хотят избавиться от этого неудобоваримого название которое сейчас страна носит – “Бывшая югославская Республика Македония”. Предлагали разные варианты, сейчас предложено, чтобы в названии осталось слово Македония, но с каким-то уточнением. Мне не совсем ясно, кто будет в конце концов решать этот вопрос. Возможно, на Грецию окажут давление, может быть, они смягчат свою позицию. Но я не представляю, что должно произойти, чтобы этот установившийся статус-кво был изменён. Под этим названием страну приняли в ООН, видимо, ООН тоже будет решать. Но прежде всего, должна быть какая-то договорённость между Македонией и Грецией», - отметил эксперт.

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По словам Юрия Князева, переименование страны поддерживают и жители, потому что им «неприятно всё время называться “Бывшая Республика”». В то же время эксперт подчеркнул, что логичным было бы название «Вардарская Македония».

«Вообще, Македония – это бывшая часть исторической Македонии, которая потом была разделена на три части и досталась Греции, Болгарии и Югославии. В нынешней Бывшей югославской Республике Македония протекает река Вардар, поэтому она называется Вардарская Македония. Могло бы и это название остаться, но там и другие варианты предлагают», - заключил Князев.

Напомним, спор между Македонией и Грецией по поводу названия страны продолжается в течение 30 лет. Афины блокирует инициативы Скопье. Из-за этого Македония не может вступить в НАТО и Евросоюз. Сейчас в местных СМИ есть несколько вариантов названия страны. В том числе Республика Македония (Скопье), Вардарская Республика Македония, Республика Северная Македония и другие.

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