Эксперт: Литовские корабли до Черного моря не доползут!

РИА Новости

Военный эксперт из Вильнюса Анатолий Иванов в эфире НСН заявил, что Литва, заявляя о российской агрессии в Черном море, ждет приказов из Вашингтона.

Вильнюс ввел санкции в отношении Москвы после инцидента с украинскими судами в Черном море. Об этом сообщила президент страны Даля Грибаускайте в ходе совместного брифинга с украинским лидером Петром Порошенко. Также Грибаускайте заявила, что Литва продолжит оказывать Киеву военную помощь и поддержку.

Как пояснил в эфире НСН военный эксперт из Вильнюса Анатолий Иванов, литовские корабли вряд ли дойдут до Черного моря, но дополнительных литовских инструкторов в Донбасс наверняка отправят.

«Поддержка со стороны Литвы будет скорее моральной. Флот республики настолько мал и слабосилен, что говорить о посыле кораблей в Черное море не приходится. Вряд ли они до него доползут. В Киев могут быть отправлены дополнительные инструкторы. Сегодня на Украине постоянно находится 30 литовских инструкторов. Сколько находится неофициально – никто не знает», – заявил собеседник агентства.

Иванов отметил, что о «ползучей аннексии Азовского моря» прибалты и поляки говорят уже месяца четыре. Эта тема все время находилась в общественном дискурсе и подогревалась различными заявлениями, чаще всего со стороны тех людей, которые не являются экспертами в международном морском праве.

«Создавалось впечатление, что была прочерчена некая шахматная партия и фигуры двигались не в зависимости от ситуации на доске, а по заранее намеченному плану. Теперь партия подошла к логичному концу. Цель ее – сохранить президента Украины. А на войне, как известно, все методы хороши. При этом нужно сказать, что в Вильнюсе вообще нет экспертов по такому праву. Вся литовская аналитика строится на заявлениях украинской стороны. Никакие другие аргументы в расчет не принимаются, а сама аналитика носит поверхностный характер», – сказал Иванов.

Он добавил, что в Вильнюсе все с большим интересом следят за развитием событий и ждут, что на заявления Грибаускайте скажет «хозяин Белого дома».

«Все зависит от того, что скажет Вашингтон и как сильно он будет давить на своих союзников в контексте помощи и поддержки Украины. Все, что сейчас прозвучало в Литве – только прелюдия. Большая любовь начнется после заявления президента США. Пока он не отреагировал», - заключил Анатолий Иванов.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, комментируя инцидент в Керченском проливе, отметила, что Украина сама понимает, что в сложившейся ситуации не права.