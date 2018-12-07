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Ковитиди - об инциденте в Азове: Украина сама понимает, что она не права

7 Декабря 2018 в 13:33
Ковитиди - об инциденте в Азове: Украина сама понимает, что она не права

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН заявила, что инцидент в Керченском проливе можно расценивать исключительно, как провокацию со стороны Киева, однако Петр Порошенко в этой ситуации лишь инструмент: 

«Вся это провокация - это лишь составляющая антироссийской повестки. К весне 2019 года наступит её пик. Тимошенко ведёт свою игру, её устраивают действия Порошенко, который допускает много ошибок. То, что Украина не права она и сама осознаёт, и мировое сообщество тоже. Потому что нет никак резолюций. Всё, что происходит в Керченском проливе, показывает, что Украина - это инструмент, как и Порошенко. А дальше будет только усугубление ситуации, будет рост провокаций», - отметила Ольга Ковитиди.

Напомним, очередное обострение российско-украинских отношений произошло после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября там были задержаны три украинских судна. По данным ФСБ, корабли незаконно пересекли российскую границу. Моряки и суда были арестованы. После ЧП в Керченском проливе власти Украины ввели военное положение в некоторых областях страны, а также запретили мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны.

 

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