Газзаев: МОК стал исключительно политизированной организацией

В эфире НСН заслуженный тренер России заявил, что Международный олимпийский комитет требует незамедлительного реформирования.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал пятнадцати россиянам – двум тренерам и тринадцати спортсменам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне, в праве принять участие в Олимпийских играх в Южной Корее. МОК также подал апелляцию на решение спортивного арбитража.



Депутат Государственной Думы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире НСН отметил, что таким образом МОК пытается сохранить свое лицо – несмотря на необоснованность обвинений в отношении РФ, они продолжают раздувать ими же инициированный допинговый скандал.

«Вся допинговая тема против России – это политическое ангажированное решение. МОК стал исключительно политизированной организацией, которая принимает решения только по указке руководителей. Суд признает одно, а они говорят о другом, хотя CAS создан по инициативе именно Международного олимпийского комитета. Такого не должно быть. Объективный подход должен быть ко всем национальным сборным, не зависимо от каких-то симпатий или антипатий. Это серьезная организация, куда водит практически весь мировой спорт. Решения должны быть четкие, обоснованные и с объяснениями. На мой взгляд, МОК изжил себя и требует реформирования», - считает Газзаев.

Депутат Госдумы убежден, что нашим спортсменам в сложившейся ситуации не стоит опускать руки и нужно дальше бороться за участие в Играх. «Нужно продолжать подавать апелляции и требовать объективного решения. Наш российский спорт должен восстановить свое честное доброе имя», - подчеркнул Газзаев.

Он отметил, что в России за последние два года был принят ряд инициатив, направленных на борьбу с допингом в спорте, в частности, введена уголовная ответственность за склонение к допингу. «Если спортсмены попались на допинге, то, конечно, их должны дисквалифицировать. Но остальные чистые спортсмены не должны страдать», - убежден Газзаев.

Ранее спортивный арбитраж в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиады и аннулировании результатов Игр в Сочи в 2014 году, сообщает «Русская планета».

Олимпийский комитет России попросил, чтобы МОК прислал приглашения 13 атлетам и двум тренерам. Среди них – скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Сергей Чудинов, лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александра Румянцева, саночники Альберт Демченко, Татьяна Иванова и другие, отмечает «Свободная Пресса».

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.