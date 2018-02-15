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Эксперт: Huawei не нужна слежка за американскими фермерами и их коровами

15 Февраля 2018 в 15:30
Эксперт: Huawei не нужна слежка за американскими фермерами и их коровами
Леонтий Букштейн в эфире НСН назвал заявление глав спецслужб США об опасности китайских смартфонов некрасивой игрой.

Главы ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) в ходе слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США призвали американских граждан не покупать смартфоны китайских производителей Huawei и ZTE, так как они угрожают безопасности и создают возможности для шпионажа. Об этом сообщает CNN.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН призвал руководителей спецслужб США не лезть в бизнес.

Эксперт: Дешевые смартфоны толкают рынок вверх

  
«Это беспрецедентный случай, что главы таких мощных, уважаемых, всесильных ведомств вдруг вмешиваются в хозяйственные дела. Это же бизнес. Причем тут вообще они? Если у них есть факты, то пусть они их обнародуют. Меня поражает, что такие структуры занимаются такой некрасивой игрой», - заявил НСН эксперт.

Букштейн подчеркнул, что у крупных компаний КНР нет необходимости следить за американскими обывателями, так как они занимаются более серьезными проблемами.

«Китайские смартфоны давно вышли из состояния, которые мы помним по 90-м годам. Последние пять лет они успешно конкурируют с другими производителями. Для компании Huawei смартфоны являются просто дивертисментом. Они в основном занимаются серьезными, перспективными вещами с ведущими компаниями мира. Будут они мараться о такие дела? Я сомневаюсь. Что такого секретного можно узнать про Джона, который выращивает коров у себя на ранчо? Это какие-то детские вещи», - сказал эксперт.

Напомним, в 2012 году конгресс США признал Huawei и ZTE «близкими к государственным и военным организациям» Китая, в связи с чем запретил этим компаниям участие на территории США в сделках по слиянию и поглощению.

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