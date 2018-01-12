Эксперт: Дешевые смартфоны толкают рынок вверх

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В эфире НСН Эльдар Муртазин рассказал, почему 2017 год побил рекорды по продажам мобильных гаджетов.

В 2017 году продажи смартфонов в России выросли на 5 процентов - было продано до 28 млн аппаратов. Эти показатели побыли рекорд 2014 года, когда было продано чуть более 27,5 млн смартфонов.



Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН предположил, что рост продаж связан с появлением на рынке недорогих гаджетов (слушайте аудио).

«Основная причина в том, что рынок восстановился. На рынке появилось достаточно большое количество недорогих моделей. Сегодня смартфоны можно купить фактически за тысячу рублей. Это достаточно сильно толкает рынок вверх», - отметил эксперт.

Еще один фактов, по мнению Муртазина, это регулярное обновление устройств ведущими производителями.

«Многие лидеры обновляют свои аппараты, и это тоже толкает продажи вверх. Сегодня средний срок жизни смартфона на российским рынке – 18 месяцев. Все это в совокупности дало хорошие продажи», - считает аналитик.

В 2015 году рынок смартфонов в штуках упал примерно на 5 процентов, пишут «Ведомости». Смартфоны также стали одними из самых популярных покупок среди россиян за дни новогодних каникул, при этом чаще всего гаджеты приобретали через интернет, сообщает RT.

По данным, Росстата стоимость устройств перед Новым годом снизилась на 5,53% до 8 тыс. 989,97 руб. Смартфоны также лидируют в списке подарков, которые дети просят у Деда Мороза, сообщает Газета. ру.