Новости за ночь: Назван размер «гитлеровской пенсии» бельгийцев

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

СМИ раскрыли размер пенсий бывших нацистов

В Бельгии 27 пенсионеров продолжают получать дополнительные пособия от Германии, обещанные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером за «лояльность, верность и послушание». Размер пенсионных выплат составляет 425-1275 евро (31,8-95,5 тысяч рублей). Пенсионеры, получающие «гитлеровские» выплаты являются бывшими нацистами, которые служили в СС во время Второй мировой войны или их наследники. Это связано с тем, что в 1949 году ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха, в связи с чем взяла на себя и все обязательства бывшего государства. В том числе Германии пришлось продолжить выплачивать пенсии бывшим нацистам.

Посольство России обвинило Украину во вмешательстве в дела США

Российские дипломаты выступили с заявлением, что призыв посольства Украины запретить в США показ исторической драмы «Т-34» представляет собой факт вмешательства во внутренние дела Америки. Сообщение посольства России опубликовано в Facebook. Представители дипмиссии заявили, что это уже не первая попытка украинского вмешательства в дела Соединенных Штатов. В частности дипломаты напомнили о флешмобе #FreeSavchenko, отметив, что на данный момент Надежда Савченко находится в тюрьме Украины.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с призывом объявить в стране новые выборы к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Видеотрансляция выступления Мадуро велась в Twitter. «Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовёт выборы, чтобы его там скинули голосованием» — приводит цитату венесуэльского президента РИА Новости. Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января 2019 года.

На Украине призывают отказаться от участия в «Евровидении» из-за России

Вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко выступил с предложением отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение». По его словам, музыканты и исполнители, которые выступают и хотят продолжить гастроли по России не могут ехать на конкурс. Вице-премьер добавил, что в этом случае не нужно ехать никому. Кириленко уверен, что между Россией и Украиной нет ничего кроме «агрессии» и «оккупации».