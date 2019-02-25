Эксперт: Додон не спасет Россию от Плахотнюка

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» рассказал НСН, как выборы в парламент Молдавии сохранили власть в руках олигарха.

Олигарха, заподозренного в вывозе более 37 миллиардов рублей из России, избрали в молдавский парламент по одномандатному округу. Речь идет о лидере Демократической партии, бизнесмене Владимире Плахотнюке. Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте молдавского ЦИК, после обработки 95,42% протоколов за Плахотнюка проголосовали 72,94% избирателей в Ниспоренском округе.

Ранее МВД России назвало Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 миллиардов рублей. Лидер молдавской Демократической партии, по версии российского ведомства, являлся одним из организаторов «молдавской прачечной».

То, что Плахотнюк оказался в молдавском парламенте, стало результатом решения президента Игоря Додона, возглавляющего Партию социалистов, поддержать изменение избирательной системы страны, заявил НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Додон поддержал смешанную систему выборов, что фактически сохранило власть Плахотнюка. Можно говорить со всей ответственностью, что данные результаты выборов состоялись, в том числе благодаря голосованию Партии социалистов и Демократической партии об изменении избирательной системы на смешанную», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что по результатам прошедших выборов, Демократическая партия набрала 23,86% голосов после обработки 99% бюллетеней на выборах в молдавский парламент. При этом Партия социалистов вырвалась на первое место, набрав 31,32% голосов, а на втором месте оказался проевропейский блок ACUM с 26,41% голосов. Таким образом, ни одна из политических сил пока не смогла набрать необходимого большинства для формирования парламента, в связи с чем им придется вести переговоры о коалиции. Собеседниксчитает, что власть сохранится в руках Владимира Плахотнюка, чья партия до сих пор контролировала парламент и правительство Молдавии.«Дальше продолжится тот же курс, что и был до выборов. Скорее всего, власть сохранится у Влада Плахотнюка. Нет сегодня партии, которая набрала большинство, но исходя из опыта прошлых парламентов, Демократической партии необязательно набирать большинство для того, чтобы управлять процессом. Всегда в других партиях находятся люди, на которых Демократическая партия теми или иными способами может повлиять для того, чтобы они помогли Демократической партии сформировать большинство. У меня нет никаких сомнений, что такие люди есть и в Партии социалистов, что такие люди есть и в блоке ACUM. Чем вся эта эпопея закончится, будет видно буквально в ближайшие дни. Но если все-таки Плахотнюк сформирует большинство, все продолжится по тому же пути, что и было до выборов — антироссийская история и так далее», — предупредил эксперт.Игорь Тулянцев добавил, что даже пророссийски настроенный Додон не сможет помешать антироссийскому курсу Плахотнюка.«Если у Плахотнюка есть в планах занять место Додона, то он его займет. Додон сам уступит это место. Здесь никаких вопросов нет. Додон сделает все, что нужно Владу Плахотнюку. По крайней мере, недавняя история это показала. Додон назначал всех судей, которые нужны были Плахотнюку. Додон поддерживал все решения в парламенте, которые нужны были Плахотнюку и делал все, что нужно этой власти. Никаким образом ни разу он не навредил и не помешал этой власти. Даже когда его отстраняли на 5 минут, он возвращался и продолжал работать в качестве президента, несмотря на все унижения», — резюмировал собеседникНапомним, ранее Демократическая партия Молдавии обвинила Россию во вмешательстве в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Партия посчитала вмешательством подозрения Плахотнюка в отмывании денег. Однако, в конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство.