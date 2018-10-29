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Экс-замгенсека ООН: Ядерные державы никогда не пойдут на разоружение

29 Октября 2018 в 20:33
Экс-замгенсека ООН: Ядерные державы никогда не пойдут на разоружение
ФОТО: e-news.su

Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что Россия, как и другие страны, хочет выглядеть миротворцем на фоне всеобщего понимания — США никогда не откажутся от ядерного арсенала.

Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщается в совместном заявлении стран на сайте МИД РФ.

Отмечается, что договор не соответствует стандартам нераспространения ядерного оружия, и не приведёт к уничтожению ни одной его единицы. Участники заявления подчеркнули, что необходим поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности.

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Нежелание крупных держав лишиться своего ядерного арсенала не удивительно, заявил в эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе. По его словам, Россия хочет выступить в качестве миротворца потому, что понимает — Вашингтон никогда не пойдёт навстречу в вопросе разоружения.

«Это говорится с пониманием того, что никогда США не пойдут на это. Мы, как бы, миротворцы, миролюбы, а они не хотят, нехорошие люди. Плюс там ещё много деталей. Всё правильно, зачем ядерным державам разоружаться? Тогда они, простите, какую роль во внешней политике мира играют? Так же, как постоянные члены ООН — никогда никто не лишит себя добровольно этой должности. Вес страны зависит от составляющих частей — военной, политической и экономической. С военной точки зрения МИД РФ долго это объяснял», — заявил Орджоникидзе.

Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров уже комментировал позицию России по отказу от подписания и ратификации ДЗЯО. В марте этого года он заявил, что на мировую стабильность влияет не только наличие либо отсутствие у государства ядерного арсенала. Именно поэтому единственный верный путь — придерживаться договорённостей, закреплённых в другом договоре — о нераспространении ядерного оружия, а также вести постоянный диалог.

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