Эксперт не раскрыл военную тайну о новой противоспутниковой ракете

В эфире НСН Константин Сивков рассказал, что подобные ракеты разрабатывались еще в СССР, а сейчас модифицируются.

Россия к 2022-му году примет на вооружение ракеты, способные сбивать спутники на околоземной орбите. Такие сведения обнародовала американская разведка. Речь идёт о новой ракете, которую наблюдатели заметили в сентябре на истребителе Миг-31 в Подмосковье.

Однако американские СМИ пишут, что это была имитация, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. В следующем году планируются учения с пусками муляжей с летательных аппаратов. Само оружие должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.

Похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США.

В эфире НСН заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков подтвердил наличие ракет, которые еще с советских времен запускаются с самолетов Миг-31. По его словам, информация о разработке новой модификации этой ракеты является засекреченной.

«Это дальнейшая модификация разработки, которая была сделана еще в Советском Союзе. Она запускалась с самолета Миг-31. Новая разработка направлена на повышение точности и дальности стрельбы, а также высоты поражения спутника. Все остальное является закрытой информацией. Никаких данных на эту тему нет, поэтому я не имею права говорить что-то конкретное», — заявил эксперт.

Напомним, ранее Константин Сивков рассказал о способе усадить Вашингтон за стол переговоров и отказаться от ядерного удара по России. По его словам, для этого нужно взять пример с Северной Кореи, которая испытаниями межбаллистической ракеты заставила США отказаться от нападок на Пхеньян. Эксперт подчеркнул, что США могут пойти на ядерную войну с Россией, если будут уверены в том, что за ответом со стороны РФ не последует гибель властей и транснациональных манипуляторов. Заставить Вашингтон отказаться от превентивного удара может только создание ядерных боеприпасов гиперкалибра, которые, по версии Константина Сивкова, помогут «гарантированно уничтожить» Соединённые Штаты.