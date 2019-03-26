Американист: Голанскими высотами Трамп прикрывает свои ошибки

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Профессор Академии военных наук в эфире НСН заявил, что никто в мире, кроме США, не заинтересован в признании Голанских высот территорией Израиля.

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Официальную позицию страны озвучили в МИД страны, заявив, что это «давняя позиция, и она остается неизменной. Канада - верный друг Израиля. Мы поддерживаем Израиль и его право жить в мире и безопасности со своими соседями».

Дипведомство отметило, что «аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку».

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

в эфирепояснил, что Штаты пытаются навязать политику захвата интересующих территорий, но в мире есть государства, которые будут подобные попытки пресекать.

«Ситуация у Трампа непростая. С одной стороны с него сняли все обвинения по делу о сговоре с Россией на президентских выборах 2016 года. Он хотел показать себя полным триумфатором, утвердить свои лидерские качества, Трамп и решил признать право на Голанские высоты над Израилем. При этом нужно помнить, что нарушение норм международного права является неотъемлемым элементом внешней политики Штатов», - озвучил Судаков причины, побудившие Дональда Трампа принять столь неоднозначное решение.

Для России подобные заявления являются хорошим примером политики двойных стандартов, которой умело оперирует Америка. И в этом контексте проблема непризнания Крыма частью России со стороны Вашингтона является острой.

«Сейчас мы видим, что даже самые близкие союзники Штатов, не готовы приступить к разрушению норм международного права и основ классической дипломатии. Сегодняшний мир, который строит Трамп, строится по принципу: Америка прежде всего. А Голанские высоты признать частью Израиля означает дестабилизировать ситуацию в регионе. Штатам также важно перенести центр внимания интересов СМИ с другой проблематики. Если у Трампа огромное количество внутренних проблем, в их числе проблемы с демократами, напряженные отношения с КНДР и Китаем, то нужно нужны одиозные события. Они нужны и для того, чтобы Трамп мог позиционировать себя как кандидат на президентское кресло в 2020 году», - считает Сергей Судаков.

Вариант развития военных действий на Ближнем Востоке спишет большие ошибки политики Трампа, уверен эксперт. В первую очередь, речь идет о выводе войск из Сирии. Нынешний глава Белого дома, несмотря на ранее данные обещания, не только их не вывел, но и увеличил группировку. И это означает, что армия Штатов в случае военной борьбы за Голанские высоты имеет возможность поддержать Израиль, граничащий с Сирией.

«Израильское лобби в США всегда было сильно, сейчас, при Трампе, оно еще большую поддержку получило. И два ключевых вопроса: переноса столицы в Иерусалим и признание Голанских высот решены. Я полагаю, что американский лидер обязательно добьется своей цели и дестабилизирует ситуацию в этом регионе. Мир – субстанция очень хрупкая, и если шаг за шагом ее разрушать, то завтра найдется огромное количество спорных территорий, которые нужно будет признавать», - отметил в интервьюпрофессор Академии военных наук Сергей Судаков.

Эксперт отметил, что Трамп закладывает очень опасную тенденцию, которая гласит, что если кому-то нужна какая-то территория, то ее нужно просто захватить, а затем ее легитимировать.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности - прямое нарушение решений ООН.Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич также заявила, что Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля.

«Это означает, что в дальнейшем союзники Америки могут себе много позволить. И всякие бесчинства в этом случае могут быть признаны. Это касается, например, с Британией, которая испытывает проблемы Brexit. У страны есть несколько вариантов выхода из положения: можно платить деньги Европе, а можно – не платить. И если Трамп поддержит второй вариант, то Лондон и не будет этого делать. Получается, что вся международная система будет зависеть от одного гегемона. Но проблема в том, что сейчас есть другие державы, Китая, Россия, Индия, ЕС, которые способны влиять на мировую политику. И не замечать их мнения сейчас уже невозможно», - резюмировал

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.