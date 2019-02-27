Экс-советник Сената США: Трамп ввёл режим ЧП из-за невежества и упрямства

Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что Трамп до сих пор не научился пользоваться своей властью.

В Конгрессе США пытаются отменить введенный президентом Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Как сообщает Reuters, Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам, приняла соответствующую резолюцию. В течение 18 дней инициативу должен рассмотреть Сенат США, где преобладают представители Республиканской партии. Однако даже в случае принятия резолюции верхней палатой Конгресса, режим ЧП вряд ли будет отменен, так как Белый дом уже официально уведомил законодателей, что Трамп использует свое право вето.

Режим чрезвычайного положения был введен Трампом 15 февраля и позволил ему без одобрения Конгресса использовать бюджет Пентагона на строительство стены между Соединенными Штатами и Мексикой. Это решение главы Белого дома стало результатом двухмесячного спора Трампа и Конгресса о финансировании стены, из-за которого в стране на 35 дней была частично остановлена работа правительства. Трамп настаивал на выделении 5,7 миллиардов долларов на строительство стены, а в Конгрессе были готовы всего на 1,375 миллиардов долларов.

Как заявил НСН бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас, Трамп будто специально ввел режим ЧП, чтобы его отменили. Можно было бы обойтись и без этой меры, уверен эксперт.

«Очевидно, что Конгресс предложил Трампу очень плохую сделку по строительству стены на границе с Мексикой. Видимо, он не знает или не имеет в своем окружении людей, которые знают, как такие дела делаются политически. Его решение ввести режим ЧП как будто было задумано так, чтобы его можно было обжаловать в судах, и Трампу не позволили идти дальше. Если бы он знал, что делает, и понимал, какая власть у него, как президента, есть на самом деле, он приказал бы военным пойти и начать строить стену в первый месяц, как пришел к власти. Никакого режима чрезвычайного положения, просто скажи генералам “Эй ты, иди, охраняй границу”. И они бы пошли. Но он не знает таких вещей. К сожалению, он слишком высокомерен, чтобы узнать то, чего не знает, и это печально, так как я считаю, что у него благие намерения, но он слишком далек от этого и доверяет не тем людям», — рассказал американский политолог.

По словам собеседника, режим чрезвычайного положения не влияет на жизнь обычных американцев. На самом деле, страна находится в постоянном режиме ЧП, заметил Джеймс Джатрас.«С тех пор, как они приняли закон о чрезвычайном положении, который позволяет президенту объявлять об этом, уже было, я полагаю, 51 чрезвычайных положений, и примерно 30 из них все еще действуют. Мы живем в постоянном чрезвычайном положении, но большинство чрезвычайных полномочий не влияют на обычных людей. Они объявили чрезвычайное положение в 2006 году, потому что Лукашенко украл выборы в Белоруссии. Как это чрезвычайное положение для Америки? Я не знаю. Трамп объявил чрезвычайное положение в отношении Никарагуа. Что случилось в Никарагуа? Никто не знает, никому нет дела», — сказал собеседник агентства.Напомним, что сразу после введения Трампом режима ЧП коалиция из 16 американских штатов подала иск против этого решения. Штаты хотели таким образом лишить главу Белого дома возможности получить дополнительное финансирование на возведение стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса. По словам истцов, ситуация на границе не является катастрофической, а «данные таможенных и пограничных служб доказывают, что незаконные въезды в страну держатся на минимальном за последние 45 лет уровне». С похожим заявлением в Конгрессе США выступил глава Северного командования ВС США генерал Терренс О`Шонесси 26 февраля. Он сообщил законодателям, что не видит военной угрозы со стороны южной границы Штатов, но уверен в «очень настоящей» угрозе со стороны России и Китая.