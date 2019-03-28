Экс-советник министра Израиля пообещал новые удары по Сирии

Сирийские СМИ заявили об авиаударе Израиля по провинции Алеппо. По информации сирийской армии, удар был нанесен по индустриальной зоне и серьезного ущерба не нанес. Однако, как пишет Reuters, в сирийской оппозиции заявили, что пострадали склады, где хранится иранская амуниция, и военный аэропорт, которым пользуются иранские военные. Между тем газета The Jerusalem Post сообщила, ссылаясь на сирийский центр защиты прав человека, что от удара погибли 10 человек, но эту информацию официальные источники пока не подтвердили.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, почему удары были нанесены израильскими вооруженными силами, если это на самом деле так.
«По иностранным и сирийским источникам было передано, что неизвестные самолеты, предположительно израильские, конечно, нанесли удар. Опять это было связано со складами иранского вооружения, которое поступает. Раньше это было в аэропорту Дамаска, там было складирование. Как видно, они поняли, что мы слишком хорошо присмотрелись к этому месту и много раз уничтожали эти вещи, если это мы», — сказал Алекс Векслер.
«Мы отслеживаем, или еще кто-то, неизвестная авиация Люксембурга, отслеживает такого рода вещи. Как видно, сконцентрировалось большое количество военного оборудования, и было принято решение его уничтожить. Мы неоднократно заявляли и заявляем, что мы недопустим усиления Ирана на территории Сирии. Когда нам известно о приземлении иранских самолетов и складировании оружия на всякого рода базах, мы будем продолжать это уничтожать, и вряд ли кто-то нам может в этом помешать. Это было и это будет. Поэтому ничего неожиданного нет. Будут данные о прибытиях самолетов, разгрузке, складировании, и будет уничтожение», — заверил эксперт.
Он добавил, что по некоторым данным, российский президент Владимир Путин согласен с позицией Израиля, так как России также невыгодно усиление Ирана в Сирии.
«России невыгодно слишком сильное усиление такого близкого друга как Иран в Сирии. Нет ни у кого интереса [в этом]. Иран стремится, насколько я знаю, получить все заказы по восстановлению Сирии в свою сторону. Иран и Россия сегодня конкуренты по поводу больших денег, которые будут выделены на восстановление. Но мы придерживаемся своей позиции, она заявлена, исполняется и будет в дальнейшем», — пообещал Алекс Векслер.
Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала в эфире НСН, почему Сирия не будет отвечать на авиаудар Израиля. По ее словам, Россия не позволит ей этого сделать.