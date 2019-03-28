Экс-советник министра Израиля пообещал новые удары по Сирии

Алекс Векслер рассказал НСН, почему Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии и будет продолжать это делать.

Сирийские СМИ заявили об авиаударе Израиля по провинции Алеппо. По информации сирийской армии, удар был нанесен по индустриальной зоне и серьезного ущерба не нанес. Однако, как пишет Reuters, в сирийской оппозиции заявили, что пострадали склады, где хранится иранская амуниция, и военный аэропорт, которым пользуются иранские военные. Между тем газета The Jerusalem Post сообщила, ссылаясь на сирийский центр защиты прав человека, что от удара погибли 10 человек, но эту информацию официальные источники пока не подтвердили.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, почему удары были нанесены израильскими вооруженными силами, если это на самом деле так.

«По иностранным и сирийским источникам было передано, что неизвестные самолеты, предположительно израильские, конечно, нанесли удар. Опять это было связано со складами иранского вооружения, которое поступает. Раньше это было в аэропорту Дамаска, там было складирование. Как видно, они поняли, что мы слишком хорошо присмотрелись к этому месту и много раз уничтожали эти вещи, если это мы», — сказал Алекс Векслер.