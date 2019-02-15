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Экс-посол: Безвизовому режиму с Россией мешает японская полиция

15 Февраля 2019 в 09:34
Экс-посол: Безвизовому режиму с Россией мешает японская полиция
Бывший посол России в Японии в эфире НСН назвал переговоры по безвизому режиму между странами шагом в правильном направлении.

Правительство Японии прорабатывает вопрос о возможности отмены краткосрочных въездных виз для граждан Российской Федерации. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. Предполагается, что эту тему глава МИД Японии Таро Коно затронет на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Бывший посол РФ в Японии, а ныне заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов заявил НСН, что российская сторона давно стремилась к отмене визового режима (слушайте аудио).

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«Мы давно говорили, что нужно отменить любые визы и сделать безвизовый режим. Японская полиция пока была настроена против того, чтобы отменять полностью визовой режим, а в политических кругах, в том числе и в японском МИДе выступали за то, чтобы идти по этому пути. И постепенно японцы облегчали визовой режим, и сейчас, если будет принята эта система, то он, конечно, еще больше облегчится. Это была какая-то непонятная, твердая позиция, когда японцы говорили, что полиция у них выступает против этого. Так, уже давно созрели для этого условия. Это шаг, конечно, в правильном направлении. Это шаг, свидетельствующий о том, что пока Япония идет тем путем, который наметил премьер-министр Абэ, на улучшение отношений с Россией», — заявил эксперт.

Отметим, что в Японии рассматривают возможность отмены для россиян виз для 90-дневного пребывания в стране. По новым правилам граждане РФ смогут въехать в страну без визы, если заранее зарегистрируют в японском консульстве свой загранпаспорт. Рассматривается также вопрос разрешения многократного безвизового посещения Японии в течение определённого срока.
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