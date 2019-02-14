Признание BBC. Как инсценировка химатаки чуть не довела мир до войны

Продюсер британской вещательной компании заявил, что атака на сирийский город Дума была постановочной.

Продюсер британской вещательной корпорации BBC, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати заявил, что сюжет в госпитале после химической атаки в городе Дума был постановочным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, спустя полгода расследований не остаётся сомнений, что это была инсценировка. Химическое вещество зарин не было применено, относительно хлора и других возможных элементов, по его мнению, следует дождаться выводов ОЗХО. «Однако всё остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта», — заявил Далати.

Напомним, после инцидента в сирийской Думе, в котором Вашингтон обвинял режим Башара Асада, в апреле 2018 года США нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии. Однако из сотни выпущенных ракет более 70 были сбиты силами сирийских ПВО. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков тогда заявил НСН, что это можно считать крупным провалом американских военных.

«Сирийские ПВО уничтожили только огневыми средствами 71 ракету. Это 70% от запущенных ракет США. Это, с точки зрения военной, с точки зрения политической, сокрушительное военное поражение США, которое будет иметь огромные последствия во всех сферах, начиная от геополитики и кончая мировоззрением военных специалистов», — заявил эксперт.

После провала американской военной операции в Сирии противостояние США и России, оказывающей поддержку режиму Башара Асада, усилилось. По мнению Константина Сивкова, от того, чтобы перейти красную линию Вашингтон удерживало благоразумие Пентагона.

«Всё упирается в то, насколько американцы готовы перейти красную линию. Тереза Мэй к этому уже морально готова, она уже как загнанный в угол зверь, будет переть до упора. Трамп тоже. Но есть нюанс, Трамп начинать войну с Россией без одобрения Сената не может. Если шарахнуть по Сирии он может, то по российской базе шарахнуть Пентагон ему не даст. А удар по Хмеймиму — это война с Россией. Я имел честь взаимодействовать с американскими офицерами, я очень высоко ценю их квалификацию — это люди очень компетентные и очень осторожные. И из открытых источников известно, что военное руководство Пентагона выступало против этого удара (по Сирии — прим. НСН). Будем рассчитывать на американский Пентагон, там есть благоразумные люди. Что касается Трампа, могу заметить, что именно этот удар и все предшествующие ему события демонстрируют исключительно низкий уровень американского политического руководства. Я наблюдаю, как уже почти десть лет конфликт между высокоинтеллектуальными военными США и политической элитой постоянно нарастает. А это может очень плохо кончиться для США», — заметил тогда Сивков.

Теперь, после заявления продюсера BBC о постановке химатаки в Думе интересно вспомнить, что подозрения относительно несостоятельности выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатаке в Думе и ряду других были высказаны в эфире НСН экс-инспектором ООН по вопросам химоружия в Ираке Антоном Уткиным.

«Миссия ОЗХО не отобрала проб с места предполагаемого применения химического оружия, не взяла пробы у предполагаемых пострадавших. Они даже не смогли из ключевых госпиталей, где проходили лечение несколько пострадавших, получить все медицинские записи. Все выводы делались на основании свидетельских показаний. Подобного рода заключения выглядят, если не сомнительными, то очень скоропалительными. Для специалиста уровня ОЗХО это недопустимо», — заявил Уткин.

Напомним, предполагаемые химатаки, о расследовании которых говорил эксперт, произошли в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, в Эль-Латамне — 24, 25 и 30 марта того же года, в Саракибе - 4 февраля 2018 года. За них Госдеп США возложил ответственность на Россию.