Экс-инспектор ООН: Би-би-си подготовило почву для доклада ОЗХО по химатаке в Думе

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Эксперт по вопросам химоружия Антон Уткин рассказал НСН, чего добился Запад постановками химатак в Сирии.

Постановочные кадры химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года привели к тому, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила «прокурорские» функции, которые позволяют Западу наносить ракетные удары против любого государства без санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Так он прокомментировал заявление продюсера Би-би-си по Сирии Риама Далати о проведенном им расследовании, в ходе которого выяснилось, что съемки сцены в думском госпитале после так называемой химатаки были постановочными.

Наделение ОЗХО правом назначать виновного за применение химического оружия экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин назвал в эфире НСН очень опасным шагом.

«Запад сделал попытку присвоения атрибутивной функции ОЗХО. Это определение виновности какой-либо стороны за применение химоружия. Это было сделано при том, что конвенция не предполагает такой функции у этой организации. ОЗХО будет назначать виновными тех, кого потребуют назначить коалиция западных стран. Это очень опасная вещь. Это была целенаправленная акция западных государств по их попыткам легимитизировать их удары, которые они наносят по Сирии в результате химатак. Чтобы эти ракетные атаки наносить, необходимо признание того, что Сирия нарушает конвенцию и применяет химоружие», – считает эксперт.

Однако, по мнению собеседника НСН, признание Би-би-си постановочного характера съемок химатаки в Думе направлено лишь на то, чтобы нивелировать последствия будущего аналогичного отчета ОЗХО.

«Даже то, что Би-би-си признает постановочный характер съемок, говорит о том, что в западных СМИ начинает появляться понимание, что отчет ОЗХО не подтвердит наличие множественных смертей в результате якобы химатаки в Думе. Сейчас задача западных СМИ – нивелирование возможных последствий от публикации такого отчета. Когда выйдет отчет, они скажут, что и раньше знали об этом и отчет не будет широкого обсуждаться. В результате отчет не будет увязываться с тем, что западные государства нанесли ракетный удар по Сирии», – полагает Уткин.

В апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Думу в Восточной Гуте. В подтверждение этому организация «Белые каски» предоставила кадры, которые должны были убедить мировую общественность, что мирное население пострадало от отравляющих веществ. В результате через неделю США, Великобритания и Франция нанесли массированные ракетные удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО.