Бывший глава ФБР Джеймс Коми, уволенный Дональдом Трампом после запуска расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, назвал хорошей новостью то, что спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавивший «российское дело» после его ухода, не обнаружил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой. Об этом экс-глава ФБР заявил в интервью телеканалу NBC News, сообщает НСН.

«Это хорошие новости, независимо от партийной принадлежности. Было бы хорошо прочитать доклад [Мюллера] целиком, но, исходя из того, что я видел, это хорошо», — сказал Джеймс Коми, призывая к оглашению полного отчета по расследованию Мюллера, на основе которого генпрокурор США Уильям Барр представил Конгрессу четырехстраничную сводку.

Джеймс Коми также выразил надежду, что завершенное расследование спецпрокурора Мюллера показал всем, независимо от политических предпочтений, что ФБР не коррумпировано, а честно пытается выяснить, что является правдой.

Напомним, что увольнение господина Коми было одним из пунктов расследования Мюллера. Президента Трампа подозревали в воспрепятствовании правосудию, после того как он отправил Коми в отставку с поста главы ФБР, когда тот начал расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года, а также просил его прекратить дело в отношении экс-советника главы США по нацбезопасности Майкла Флинна.

Согласно представленному Конгрессу отчету, Мюллер не установил, что Трамп препятствовал правосудию и тем самым совершал преступление. Также Мюллер не обнаружил сговора штаба Трампа с российскими представителями, однако установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года. Бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что такие итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.