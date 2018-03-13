Экс-депутат Рады: Савченко незачем бежать в Россию

ФОТО: Страница Надежды Савченко в Facebook

Владимир Олейник объяснил НСН, чьи происки стоят за попыткой обвинить Савченко в бегстве из Украины на «территорию страны-агрессора».

Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко подозревают в бегстве в Россию. Об этом заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, пишет RT. По его словам, парламентарий не прибыла на международную конференцию в Страсбург, так как не входит в украинскую делегацию. Информацию об этом ему подтвердил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора», — заявил Тетерук, подразумевая Россию, которая получила соответствующий статус в новом законе о реинтеграции Донбасса.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», причиной предполагаемого отъезда Савченко мог стать вызов на допрос в СБУ по делу задержанного с арсеналом оружия генерал-полковника Владимира Рубана.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал выдумкой версию о бегстве Савченко, а также объяснил, почему у парламентария нет оснований, чтобы покидать страну.

«Во-первых, ей нечего бежать. СБУ пока вызывает её в суд в качестве свидетеля. Нет пока информации, предъявлены ли ей какие-то обвинения. И надо помнить, что это достаточно сложная процедура — привлечение к ответственности и арест народного депутата. Для этого нужно получить согласие парламента — а это оформление документов, заседание комитета, голосование. Поэтому это всё выдумки. Где сегодня ходит Надежда Савченко, это сложный вопрос. Мне трудно ответить, где ходит женщина, способная босыми ногами ходить по парламенту», — заметил Олейник.

Утверждение о том, что Савченко вернулась в Россию, где ранее провела два года в качестве заключённой, выбрано намерено, заявил экс-депутат Верховной рады. За этим он увидел действия информационных войск президента страны Петра Порошенко.

«Понятно, почему выдвигают версию, что она в России — потому что во всём всегда ищут руку Москвы. Зато надо вспомнить, как вся страна [Украина] освобождала её из российских застенков и спасала от правосудия РФ. Вернули Надю, зачем ей опять в Россию? Это попытка переложить с больной головы на здоровую. Эти порохоботы — информационные войска Порошенко, формируют общественное мнение, промывают мозги украинцам. Сегодня выдвинули эту версию, но что ей делать в России?», — задался вопросом собеседник НСН.

Тем временем сама Надежда Савченко опровергла своё бегство в Россию, опубликовав в Facebook фото из Страсбурга. Напомним, бывшая лётчица была вызвана СБУ в качестве свидетеля по делу Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на украинского лидера Петра Порошенко, а также других высокопоставленных лиц украинской верхушки. Владимир Рубан был задержан 8 марта при попытке выехать из самопровозглашённой Донецкой народной республики с арсеналом оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста.