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Экс-депутат Рады: Задержание Рубана с оружием - провокация Киева

9 Марта 2018 в 13:48
Экс-депутат Рады: Задержание Рубана с оружием - провокация Киева
РИА Новости

Владимир Олейник в эфире НСН не исключил, что отвечающего за обмен пленными Владимира Рубана, задержанного с арсеналом оружия, просто подставили.

Руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на одном из КПП в Донецкой области с арсеналом оружия, доставлен в суд для избрания меры пресечения.

По данным прокуратуры, Рубана подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале. Среди его возможных жертв - Петр Порошенко, Арсен Аваков, Арсений Яценюк и другие, пишет «Украинская правда».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН усомнился в обвинениях.

«Рубан  - это человек, который занимается обменом пленных. Он выступает против военных действий и открыто критикует Порошенко и его банду. Я посмотрел видео задержания Рубана и не понимаю, зачем ему мины 122 калибра без миномета. Стрелковое оружие, гранатометы – это еще понятно. А зачем вот это в мебели хранить и перевозить? Я не исключаю здесь провокацию власти. Хотя, может быть и другой вариант, когда человек говорит об окончании войны и обмене пленными, а на деле является террористом. Надо разобраться. Пока позиции Рубана я не слышал, как и его адвокат», - заявил собеседник агентства.

Олейник  отметил, что с территории боевых действий в Донбассе на остальную территорию Украины

«очень можно определить количество, потому что все это не учтенное. Но специалисты по борьбе с преступностью говорят о 5-7 млн единиц оружия, которые гуляют по Украине. Если говорить о ежедневной ситуации, то до переворота 2014 года применения огнестрельного оружия воспринималось на Украине как ЧП. Сегодня каждый день в сводках фигурирует стрельба»

Накануне в центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан, также неоднократно появляются сообщения о взорвавшихся гранатах или перестрелках.

«Те, кто был в зоне конфликта, действовали принципу: «Кто где работает, тот оттуда и несет». Особого внутреннего контроля за оружием на Украине нет и купить автомат, пистолет или гранаты – не проблема. Одна граната стоит от 5 до 10 долларов. Продают их ящиками. С ящика две штуки можно попробовать, проверить. Реальная власть сегодня уже поняла, что изъять все это оружие она не может. Генпрокурор уже предложил узаконить оружие на территории Украины. Хотя я уверен, что при нормальной народной власти задача с изъятием оружия может быть решена», – заключил Владимир Олейник.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook написал, что Рубана задержали, когда он «под видом переселенца пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию целый арсенал, спрятанный в мебели». Среди обнаруженного были гранатометы и 120-мм мины. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уже назвал задержание «не случайным» и пообещал, что «никаких освобождений не будет».

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