Экс-агент ЦРУ рассказал, как доклад Мюллера не исключает сговора Трампа с РФ

Заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках своего 22-месячного расследования не установил фактов конспирации между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, не означает, что сговора с Россией действительно не было. К такому выводу пришел бывший агент ЦРУ, изучив краткий отчет генпрокурора по итогам расследования Мюллера приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, сообщает НСН со ссылкой на The Inquisitr.

Экс-агент под псевдонимом Алекс Финли обратил внимание, что в отчете Барра говорится об отсутствии связей штаба Трампа с российским правительством.

«Финли процитировал положения ЦРУ для секретных разведывательных операций, в которых говорится, что в секретных операциях Соединенных Штатов "роль правительства США не является ни очевидной, ни публично признанной". Барр написал, что Мюллер не нашел заговора Трампа с «российским правительством». Но в секретной операции участие российского правительства будет держаться в секрете, написал Финли», — передает The Inquistr.

По словам экс-агента, российское правительство использовало бы третьих лиц для контактов с избирательным штабом Трампа. В их числе могли быть, отмечает бывший агент ЦРУ, адвокат Наталья Весельницкая, предприниматель Арас Агаларов, миллиардер Олег Дерипаска, профессор Джозеф Мифсуд.

«Единственное, что известно наверняка из отчета Барра по докладу Мюллеру, это то, что Мюллер не смог установить “негласное или явное” соглашение с российским правительством как факт. Другими словами, он не был уверен, что сможет доказать это в суде. Это не значит, что Мюллер не нашел никакой связи между кампанией Трампа и действиями российского правительства», — цитирует The Inquistr экс-агента ЦРУ.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас сообщил НСН, что итоги расследования Роберта Мюллера послужат инструментом продолжения кампании по демонизации России.

