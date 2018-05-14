В Совфеде обвинили главу британской контрразведки в невоспитанности

Сенатор в эфире НСН отметил, что в функции главы спецслужбы не входит «давать нравоучения» другому государству.

Издание Bloomberg сообщило о планах главы британской контрразведки Эндрю Паркера предупредить Россию о возможной изоляции в будущем. Глава MI5 намерен сообщить об этом в понедельник, 14 мая перед европейскими коллегами в Берлине. В выступлении Паркер собирается сделать акцент на отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта.

В эфире НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обвинил Паркера в невоспитанности (слушайте аудио).

«Вообще, в функции начальника внутренней контрразведки не входит давать оценку другому государству и о чем-то его предупреждать. Для этого есть министерство иностранных дел, для этого есть премьер-министр, но только не руководитель спецслужбы. Можете себе такое представить, что руководитель нашей какой-то спецслужбы предупредил целое государство о том, что оно становится государством-изгоем? Я считаю, что это говорит о, мягко говоря, невоспитанности этого гражданина Великобритании, а грубо говоря, я такого не припомню в мировой практике, чтобы глава спецслужбы давал такие нравоучения», — сказал сенатор.

Напомним, MI5 выполняет функции по защите национальной безопасности Великобритании от скрыто организуемых угроз, в число которых входят терроризм, шпионаж и распространение оружия массового уничтожения. Это ведомство не входит в министерство внутренних дел, но осуществляет деятельность в рамках службы внутренней безопасности. Эндрю Паркер является генеральным директором MI5 c апреля 2013 года.