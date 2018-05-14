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Глава британской контрразведки считает Россию «изолированным изгоем»

14 Мая 2018 в 07:41
Глава британской контрразведки считает Россию «изолированным изгоем»

Глава службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер предупредит Россию о возможной дальнейшей ее изоляции‍. Об этом он сообщит, выступая в понедельник перед европейскими коллегами в Берлине. Текст его речи оказался в распоряжении Bloomberg. В своем выступлении Паркер напомнит об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, обратив внимание, что это «преднамеренный и целенаправленный акт». В результате Россия, по его словам, рискует стать «ещё более изолированным изгоем», передает RT.

Глава британской контрразведки обвинит российские власти в «грубом нарушении норм международного права». В тексте его выступления также говорится, что в освещении отравления Скрипалей Москва якобы использовала свою «пропагандистскую машину».

 

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