Джабаров: Лондон готовит атаку на Россию, используя возможную смерть Скрипаля

ФОТО: Юлия Скрипаль // Dylan Martinez/Reuters

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам заявил НСН, что нельзя исключать, что экс-сотрудника ГРУ уже нет в живых.

Родственники экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, подвергшегося отравлению в британском городе Солсбери, опасаются, что его уже нет в живых. Как заявила его племянница, ни сам полковник, ни его дочь Юлия не выходят на связь с конца июля. Более того, после сообщений о том, что пострадавшие в Великобритании россияне пошли на поправку, общественности были предоставлены только фото и видеообращение Юлии Скрипаль, никаких видимых доказательств того, что её отец жив, в публичном пространстве не было.

Такое затяжное молчание властей Великобритании по поводу состояния пострадавших россиян не только настораживает, но и даёт повод думать, что в Туманном Альбионе ждут смерти Скрипаля, чтобы предъявить очередное обвинение России. Такое мнение в эфире НСН высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не могу понять, потому что британцы категорически отказались делиться с нами информацией по поводу Скрипалей. То они говорят, что они уже выписаны из больницы, то говорят, что они где-то долечиваются, то вообще скрывают их местонахождение. Это настолько всё покрыто мраком, что вообще трудно что-то комментировать. Если ему стало плохо — пусть допустят Россию с вопросами, пусть врачи дадут какой-то ответ. Складывается впечатление, что кому-то хочется, чтобы Сергей Скрипаль ушёл из жизни, чтобы потом опять обвинить Россию с новой силой. Но это уже за гранью допустимого, на мой взгляд. Видимо, готовится очередная атака на Россию, используя, к несчастью, возможную смерть этого человека», — заявил сенатор.

Не исключено, что Британия скрывает некие улики, которые со смертью пострадавшего могут быть уничтожены, добавил Джабаров. России ничего не остаётся, как ждать новостей, так как такое странное поведение вполне характерно для британской дипломатии.

«Я не знаю, почему молчит дочь Скрипаля, которая хорошо себя чувствует. Пусть тогда родственники потребуют у британцев дать объяснения. Он что, раб какой-то, Скрипаль, или арестованный, которого надо скрывать? Почему они о российском гражданине ничего не сообщают России? Это в стиле британской дипломатии. Поэтому надо ждать каких-то конкретных результатов. Возможно, это вбрасывают, а может, его и в самом деле уже нет в живых, его же так и не показали ни разу. Либо они прячут улики какие-то, чтобы потом нельзя было уже ничего доказать», — предположил собеседник НСН.

Последний раз Юлия Скрипаль выходила на связь с родными в России в конце июля — тогда она поздравила бабушку, мать Сергея Скрипаля с 90-летием. Поговорить с сыном именинница так и не смогла, так как, по словам внучки, он не мог говорить из-за трубки в горле, необходимой для восстановления организма. Не меньше родных пострадавших россиян обеспокоены в МИД России: официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала странным и возмутительным отсутствие вестей из Великобритании по поводу состояния Скрипалей.

Напомним, отравление бывшего офицера ГРУ и его дочери нервно-паралитическим веществом произошло в городе Солсбери 4 марта. Британские власти возложили ответственность за покушение на Россию, так как предполагаемое химическое оружие некогда производилось на территории СССР. Россия свою вину отрицает и требует от Лондона допуска к расследованию. Однако в британской столице отказываются от совместного с Россией расследования.