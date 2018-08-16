Друзья Бутиной раскритиковали сбор средств в её поддержку

Мария Бутина. ФОТО: flickr

Собеседники НСН, лично знающие обвинённую в шпионаже россиянку, уверенны, что сбор средств может ей навредить.

Адвокат задержанной в США россиянки, основательницы движения «Право на оружие» Марии Бутиной Роберт Дрисколл в интервью «Известиям» рассказал, что в ближайшее время объявит о создании фонда, который «позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту».

Однако опрошенные НСН эксперты назвали идею малопонятной, к тому же способной повредить Бутиной.

Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков посчитал, что сбор средств нужно начинать, точно зная, для чего они понадобятся.

«Я никогда не был сторонником того, чтобы акцентировать внимание на сборе денег в адрес пострадавшего человека. Надо понимать, для чего этот сбор денег. Если мы поймем, что ее адвокат дорого стоит, то мы будем собирать на оплату его услуг. Если понадобится миллионный залог, чтобы Бутину выпустили на свободу, то будем собирать нужную сумму. В этом моменте я не понимаю, на что собираются деньги? Сейчас у Маши есть всё необходимое. А если какую-то сумму соберут, а американцы обвинят ее, что она воспользовалась моментом, обобрала людей и забрала деньги себе?! Зачем нам рисковать имиджем честного гражданина российского государства. Нам этого сейчас точно не нужно», - был однозначен в оценке создания фонда Худяков.

Похожие мысли озвучил НСН российско-американский журналист Тим Кирби, лично знающий Бутину. О возможном фонде он высказался весьма в резких тонах.

«Это странно, потому что единственная помощь, которая ей нужна, это – юридическая. Нужны деньги на оплату их услуг. Хороший юрист с зарплатой в 15 тысяч долларов может больше, чем работающий бесплатно. Что еще может ей понадобится? Этот фонд звучит как мошенничество. Человек находится за решеткой, значит, ее кормят, она не ночует на улице. Если же она потеряла имущество в России, то сначала нужно дождаться определения ее участи. Я не хочу, чтобы кто-то наживался на неприятности, случившейся с моей знакомой. В каждой трагедии кто-то хочет на ней заработать», - заявил Кирби.

Адвокат Роберт Дрисколл рассказал, что Мария Бутина находится в тюрьме округа Колумбия в Вашингтоне. Ее обвиняют в работе в качестве иностранного агента в пользу России без уведомления властей. По закону ей может грозить максимум 15 лет в тюрьме. Следующее распорядительное заседание по делу Бутиной, которое в России считают сфабрикованным, запланировано на 10 сентября.