Дипломат рассказал, как спасти приговоренных в Корее россиян

Завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ в интервью НСН назвал основные шаги российских дипломатов для помощи осужденным в Южной Корее морякам.

Суд в Южной Корее приговорил пять российских моряков с судна «Палладий» к тюремным срокам, сообщает ТАСС. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, ещё трое моряков — по 10 месяцев, а старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что по местным законам считается условным сроком. Приговор суда вступит в силу через семь дней, за это время россияне имеют право опротестовать приговор. Напомним, что «Палладий» был задержан в августе 2018 года из-за долгов по зарплате морякам. Судно попыталось покинуть порт Пусана без необходимых документов, их остановила береговая охрана, и моряки оказали властям сопротивление.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал НСН, какие действия могут предпринять российские дипломаты в подобной ситуации.

«Когда арестовывают наших граждан где-нибудь за границей, мы имеем право на консульский доступ к арестованным российским гражданам с тем, чтобы понять, правильно ли они задержаны, не нарушаются ли их условия пребывания в местах заключения, хорошо ли их кормят, поят и так далее. Мы также можем предоставить адвоката. Если по законам страны, где их арестовали, адвокат предоставляется за деньги, а у людей нет денег, то российское консульство или посольство предоставляет адвоката. Дальше мы следим за судом, правильно ли он осуществляется, не нарушаются ли процессуальные права в суде», — рассказал Платошкин.

По его словам, после того, как граждан РФ осуждают в другой стране, российские дипломаты могут поставить вопрос об отбывании их наказания в России, но только в случае наличия договора о взаимопомощи и экстрадиции между странами.«Если со страной хорошие отношения, нам их передают, и уже здесь мы можем этих граждан амнистировать или помиловать. Помилование — это единоличный акт, который осуществляет президент в отношении конкретных лиц. Амнистия обычно касается категорий лиц. Вот что может сделать посольство для защиты наших граждан за границей. К сожалению, наши граждане могут что-то творить. Наша задача проконтролировать, чтобы с ними обращались по закону и не нарушались их права на том основании, что они наши граждане», — резюмировал Николай Платошкин.Стоит отметить, что между Россией и Южной Кореей такого договора нет. Согласно информации, опубликованной на сайте Минюста РФ, между Российской Федерацией и Республикой Корея в мае 1999 года был заключен Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, однако он не затрагивает вопросов выдачи любого лица и передачи заключенных для отбывания наказания.