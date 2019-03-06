Пять российских моряков приговорены к тюрьме в Южной Корее

Пять российских моряков с судна «Палладий» суд в Южной Корее приговорил к тюремным срокам, сообщает ТАСС. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, ещё трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что по местным законам считается условным сроком, отмечает RT.

Приговор суда вступит в силу через семь дней, за это время россияне имеют право опротестовать приговор.

«Палладий» был задержан в августе 2018 года за долги по зарплате, сообщает «Утро.ру». Судно попыталось покинуть порт Пусана без необходимых документов. Их остановила береговая охрана, моряки оказали властям сопротивление.

Ранее капитан дальнего плавания Алексей Малафеев в эфире НСН не поверил в случайность взрыва на судне «Партизан» в Японском море.