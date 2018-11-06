Россия на порядок отстала от США по числу крылатых ракет

Доктор военных наук в эфире НСН рассказал, что американцы не уступят России лидерство в этой сфере, несмотря на 30-кратный рост числа ракет в России.

Число высокоточных крылатых ракет в России за шесть лет выросло в 30 раз. При этом число носителей наземного, воздушного и морского базирования увеличилось более чем в 12 раз, сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда». Таких достижений удалось достичь при руководстве Сергеем Шойгу министерством обороны РФ.

Однаков эфирезаявил, что единственным лидером по числу крылатых ракет были и остаются Соединённые Штаты Америки).

«Единственный лидер мира – США. По количеству крылатых ракет, которыми располагают США, мы отстаём от них, по моим грубым оценкам, примерно на порядок, если не больше. У США около 7,5 тысяч крылатых ракет», - отметил Сивков.

Стоит отметить, что кроме увеличения числа крылатых ракет, в РФ за шесть лет был сделан рывок в развитии беспилотной авиации. Так, удалось сформировать почти четыре десятка воинских частей и подразделений, на вооружении которых стоит более 1800 современных дронов.