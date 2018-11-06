Россия на порядок отстала от США по числу крылатых ракет

Доктор военных наук в эфире НСН рассказал, что американцы не уступят России лидерство в этой сфере, несмотря на 30-кратный рост числа ракет в России.
Число высокоточных крылатых ракет в России за шесть лет выросло в 30 раз. При этом число носителей наземного, воздушного и морского базирования увеличилось более чем в 12 раз, сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда». Таких достижений удалось достичь при руководстве Сергеем Шойгу министерством обороны РФ.
Однако заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что единственным лидером по числу крылатых ракет были и остаются Соединённые Штаты Америки (слушайте аудио).
«Единственный лидер мира – США. По количеству крылатых ракет, которыми располагают США, мы отстаём от них, по моим грубым оценкам, примерно на порядок, если не больше. У США около 7,5 тысяч крылатых ракет», - отметил Сивков.
Стоит отметить, что кроме увеличения числа крылатых ракет, в РФ за шесть лет был сделан рывок в развитии беспилотной авиации. Так, удалось сформировать почти четыре десятка воинских частей и подразделений, на вооружении которых стоит более 1800 современных дронов.