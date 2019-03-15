Болтон призвал Россию поддержать Гуаидо в Венесуэле

По словам Болтона, если Россия продолжит поддерживать президента Николаса Мадуро и «узурпированную демократию» в Венесуэле, она никогда не возместит свои вложения в Боливиаринскую республику в размере 10 миллиардов долларов.
«Россия должна сделать правильный выбор и поддержать процесс перехода к процветанию [Венесуэлы] под руководстовом исполняющего обязанносте президента Гуаидо», — написал советник главы США по нацбезопасти в Twitter, прикрепив ссылку на публикацию Reuters о вложениях «Роснефти» в Венесуэлу.
Russia should not double down on a bad bet. It has $10 billion that it will never recover if it continues to support Maduro & usurp democracy in Venezuela. Russia should make the smart choice & support Interim President Guaido's transition to prosperity. https://t.co/zt0aC1w2Hr— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 14, 2019
Ранее Reuters оценил вложения российской компании «Роснефть» в проекты в Венесуэле с 2010 года в 9 миллиардов долларов. Источники сообщили журналистам, что несмотря на убыточность таких инвестиций, их продолжали делать по политическим мотивам.
Напомним, что 12 марта Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуаидо объявила в стране режим чрезвычайного положения в связи с массовым отключением электричества. В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец не исключил, что это решение будет отменено Верховным судом.