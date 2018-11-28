Белорусский феномен смертной казни. Почему в Минске решились на высшую меру?

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Автор исследования «Смертная казнь в современном мире» рассказал НСН, что могло толкнуть Белоруссию вновь на применение смертной казни.

В Белоруссии привели в исполнение смертный приговор в отношении Семена Бережного, приговорённого к исключительной мере наказания по делу «чёрных риэлторов», сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусских правозащитников.

Профессор Виталий Квашис, автор исследования «Смертная казнь в современном мире», рассказал НСН, что в таких случаях, как правило, власти действуют в режиме строгой секретности.

«Родственникам действительно не сообщается ни о том, что будет казнь, ни предоставляется свидание. Более того, им не сообщают о месте захоронения казнённого, а если и сообщают, то спустя какое-то время. Исполнение приговора связано с определённой секретностью, ни о дате, ни о деталях, связанных с погребением, как правило, своевременно не сообщают», — рассказал профессор.

Сохранение в Белоруссии смертной казни парадоксально для современного мира, отметил собеседник НСН. Более того, оно идёт в разрез со стратегическими намерениями этой страны.

«Нет никакой перспективы, это уже не первый случай в Белоруссии, время от времени они к этой мере возвращаются. Хотя, с моей точки зрения, она не является эффективной, потому и не поддерживается ни Советом Европы, куда так стремится Белоруссия, ни вообще мировым общественным мнением. Белоруссия является феноменом в Европе в этом смысле. Можно только констатировать непоследовательность их политики в этом отношении, поскольку они уже несколько лет, как отказались от применения смертной казни, а тут на волне общественного мнения в Белоруссии решили вдруг её применить», — заявил Квашис.

Добавим, смертный приговор по делу «чёрных риэлторов» получили также ещё двое фигурантов. В период с 2009 по 2015 год они занимались отъёмом жилья у одиноких людей, страдающих от алкогольной зависимости. По данным обвинения, в этот период пропали без вести как минимум шесть человек. Тела убитых «чёрными риэлторами» позже были обнаружены закопанными в безымянных могилах на сельских кладбищах.