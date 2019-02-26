Без прорыва, но с оптимизмом. В РАН оценили саммит США-КНДР

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН заявил НСН, что даже частичное снятие санкций с Северной Кореи станет позитивным итогом саммита КНДР-США.

Кремль будет приветствовать итоги встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если они помогут снизить напряженность и продвинуться в решении проблем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вторая встреча глав двух государств пройдет в Ханое. Сначала Трамп и Чен Ын проведут встречу в формате «один на один». А во время официального ужина к политикам присоединятся госсекретарь США Майк Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени. С корейской стороны будет присутствовать заместитель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

в эфирепонадеялся, что компромисс между некогда враждовавшими странами все-таки будет достигнут.

«Изначально позиции США и КНДР очень далеки друг от друга. Вашингтон продолжает настаивать, что Корея должна уничтожить свой ракетно-ядерный потенциал, а потом уже можно будет говорить о снятии санкций, экономической помощи. Пхеньян считает по-другому: процесс должен быть взаимным, параллельным. И в рамках односторонних шагов КНДР сделала уже много, ликвидировав несколько ядерных своих объектов, теперь ждет аналогичных действий США. Надеемся, что определённый компромисс будет достигнут, и обе стороны пойдут на некоторые уступки», - считает эксперт.

Относительно того, какие именно требования предъявит Трамп, Александр Воронцов предположил, что США будут настаивать на создание совместной экспертной комиссии, которая будет обследовать объекты КНДР.

«Корея настаивает на подписании Декларации об окончании Корейской войны. И это очень логичный подход, ведь война закончилась еще в 1953-ом году, тогда было подписано техническое Соглашение об окончании войны. А значит, страны официально находятся в состоянии войны», - заявилученый РАН.

Напомним, вооружённый конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Основной причиной войны является желание обеих сторон объединить Корею под своим началом (у Ким Ир Сена - с просоциалистической идеологией, а Ли Сын Мана — с прокапиталистической). В результате в боевые действия были втянуты ведущие мировые державы - СССР и США.

Также со стороны Юга в войне принимали участие Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.

«Возможно, будут достигнуты соглашения о частичном, эксклюзивном снятии санкций в виде возобновления межкорейского туризма в Алмазных горах. Если это будет достигнуто, то это будет хорошо. Но не реалистично, если в течение двух дней будет достигнут прорыв в отношениях, и США перестанет КНДР воспринимать как злейшего врага», - высказал свою позициюДобавим, северокорейский лидер уже прибыл во вьетнамскую столицу и разместился в центре города в гостинице Melia Hanoi. Трамп, как ожидается, приедет сегодня несколько позже.

Меж тем в Ханое представили коллекцию юбилейных марок, выпущенных специально ко второму саммиту КНДР – США. На марках изображены флаги двух стран, выполненные в форме сердца, составленного из рукопожатия на фоне бамбука. Как пояснили в Министерство информации и коммуникаций и министерство иностранных дел страны, «вьетнамский бамбук на фоне является символом мира и дружбы». На марках также изображены флаг Вьетнама и голубь мира, а заглавной фразой, украшающей почтовый знак является «партнерство во имя устойчивого мира».