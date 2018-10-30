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Экс-разведчик не поверил, что данные Петрова и Боширова продал пограничник

30 Октября 2018 в 13:49
Экс-разведчик не поверил, что данные Петрова и Боширова продал пограничник
ФОТО: GLOBAL LOOK press/Russia Today
Михаил Любимов заявил НСН, что рядовой пограничник не мог иметь доступ к информации о роде деятельности россиян.

ФСБ задержала лиц, причастных к утечке персональных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей. Об этом изданию «Росбалт» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, задержаны сотрудник пограничной службы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Отмечается, что первый мог продавать информацию о перемещениях за границу Петрова и Боширова, а также других россиян.

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Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН усомнился в достоверности этой информации. По его словам, рядовой пограничник не мог иметь доступа к данным, раскрывающим род деятельности лиц, пересекающих границу.

«По-моему, это очень натянуто. Во-первых, пограничник — как он может знать, кем они на самом деле являются? Этого я не представляю. Я тысячу раз проезжал через пограничные заставы. Показываешь этот паспорт, ну и что? И что, пограничник знает, чем я занимаюсь? Или что, он проверяет, и там указано: товарищ такой-то – сотрудник ГРУ? Я этого не понимаю. Может, сейчас другая система, в которой всё указывают. Но для чего? Тоже не понятно. Бредовая система. Много выезжает за границу наших разведчиков, и что, про каждого пограничник всё знает? Абсурд. Но мы живём в стране абсурда, поэтому и это может быть», — заметил Любимов.

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Напомним, по данным издания, ФСБ инициировала проверку в связи с утечкой данных в конце сентября. Причиной послужило появление в прессе личных данных россиян, обвиняемых Британией в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Издания The Insider и Bellingcat опубликовали расследования, в которых раскрыли причастность Петрова и Боширова к спецслужбам, а также их настоящие имена. В публикациях утверждалось, что первый из них — полковник ГРУ Анатолий Чепига, второй — военный врач ГРУ Александр Мишкин.

Добавим, по факту задержания лиц, раскрывших данные россиян, заведены уголовные дела. Информатор издания утверждает, что дела не связаны формально с «солсберийскими туристами», а касаются исключительно утечек информации. «Но все, конечно, прекрасно понимают, из-за чего сейчас проходят данные мероприятия», — заметил собеседник издания.

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