«Беспохмельный» алкоголь назвали синтетическим наркотиком

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал в эфире НСН, что думает о британской новинке.

Алкогольный напиток, не вызывающий похмелья, на основе синтетического спирта Alcarelle разработали в Имперском колледже Лондона. Его создатель нарколог Дэвид Натт рассчитывает, что в продаже такой алкоголь появится в ближайшие пять лет. Напиток, по его словам, вызывает чувство опьянения, но не приводит к интоксикации организма. Однако к выходу на рынок он еще не готов, потому что обладает «не очень приятным» вкусом.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что думает о британской новинке.

«Я думаю, это обычный синтетический наркотик. Никакого отношения к алкоголю он не имеет. Это уже не первое сообщение. Поэтому я абсолютно уверен - не зря его назвали «синтетический алкоголь» - это обычный синтетический наркотик. Последние 120 лет в мире идет очень мощная борьба наркотического лобби с алкоголем. Началось это еще в период введения сухого закона в США. Пролоббирован этот закон был не балбесами-мормонами, а именно наркотическим лобби. Оно получило самый большой выигрыш от этого. Весь XX век прошел под знаменем этой борьбы. В XXI веке уже очевидно, что наркотическое лобби побеждает: в целом ряде стран легализована марихуана. Даже Всемирная организация здравоохранения не критикует эти страны. Легкие наркотики легализуются фактически с благословения ВОЗ. Так что это очередная попытка замещения алкоголя какой-то синтетикой», - пояснил он.

По словам эксперта, не бывает безалкогольной водки, безалкогольного пива или вина.«Это уже другие напитки. Алкоголь – это и градус, и вкус, цвет, аромат. Обязательно легкое опьянение и легкое похмелье. Ничего плохого в этом нет. Это составная часть алкоголя, без этого он немыслим. Поэтому беспохмельный синтетический наркотик, который будет предложен в течение нескольких лет, ничего нового рынку не принесет. В России он не появится. Как и порошковый алкоголь, который оказался у нас никому не нужен. Так и этот никому не будет нужен», - резюмировал собеседник

Ранее Дробиз в беседе с НСН объяснил, почему отрицательно оценивает инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о продаже алкоголя и табака только в специализированных магазинах.

В 2010 году Дэвид Натт с соавторами опубликовал в авторитетном медицинском журнале Lancet экспертную шкалу вредности так называемых рекреационных наркотиков. Самым вредным ученые признали алкоголь, который поставили даже выше героина.