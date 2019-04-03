«Бесконечные потуги»: Американист – о новом законе об антироссийских санкциях

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал НСН, что дебаты в конгрессе США по поводу нового закона об антироссийских санкциях будут обширными.

Американские сенаторы – демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и республиканец от штата Флорида Марко Рубио – внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Источник отмечает, что, согласно документу, ограничения будут введены, если директор национальной разведки США установит попытки России повлиять на исход американских выборов.

По данным агентства Reuters, которое ранее ознакомилось с законопроектом, он предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также в отношении суверенного российского долга. Аналогичный билль был представлен в Конгресс в прошлом году, но не был принят.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН заявил, что по прошествии более чем двух лет с момента выборов американского президента, расследования «российского вмешательства» выглядят несколько странно.

«Вы понимаете, что это не первая и далеко не последняя попытка, связанная с так называемым "вмешательством" или поиском "вмешательства" России в выборы. Я думаю, что в связи с фиаско расследования комиссии Мюллера демократы и их сторонники будут предпринимать всякие попытки для того, чтобы сам по себе факт российского "вмешательства" в той или иной мере узаконить – путём всякого рода ухищрений и расследований. Потому что для них это будет своего рода косвенным подтверждением того, что он не зря затевали всё это расследование Мюллера. Будет ли законопроект принят – это большой вопрос. Но дебаты будут достаточно обширными», отметил собеседник НСН.

Кроме того, Юрий Рогулёв подчеркнул, что тот факт, что законопроект внесён демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио ничего не значит.

«Потому что такой "супер-дисциплины", которой бы следовали все члены американских партий в Конгрессе, нет. Конечно, среди республиканцев есть и противники Трампа. В ходе избирательной кампании была целая группировка. Против него выступал Джон Маккейн. Так что, это не значит, что там есть безоговорочная поддержка у Трампа. Но, с другой стороны, нет и такой поголовной оппозиции», - добавил эксперт.

Резюмируя, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ отметил, что любые расследования российского «вмешательства», ещё и с привлечением разведорганов, будут большинством восприниматься скептически.

«Сейчас, после двух лет, это выглядит несколько странно. Бесконечные потуги – не мытьём, так катаньем эту версию доказать», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в марте Минюст США опубликовал основные выводы спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам почти двухлетнего «российского расследования» — дела о «вмешательстве Москвы в американские выборы» и «сговоре Трампа с Россией». Мюллер обвинил группу россиян во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. При этом подчеркивается, что ни Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли.

В Кремле обвинения в адрес Москвы назвали несостоятельными и безосновательными.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми, уволенный Дональдом Трампом после запуска расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, назвал хорошей новостью то, что спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавивший «российское дело» после его ухода, не обнаружил сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой. Об этом экс-глава ФБР заявил в интервью телеканалу NBC News, напоминает НСН.