Белоруссия покоряет Америку — пока на пяти тракторах

Александр Зимовский убеждён, что в ближайшем будущем экспорт тракторов МТЗ в США увеличится на 100 и даже на 200 процентов.

Белоруссия поставляет в США тракторы и сотрудничает с американцами в сфере IT-технологий. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, на американских полях нередко встречаются древние, но надёжные "беларусы".

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал НСН об экспансии тракторов "Беларусь" на североамериканский континент.

"Белорусский лидер ни на йоту не преувеличил. Действительно, в США и Канаде известна торговая марка "Belarus". Как это часто бывает, история бренда началась в СССР. В СССР была, как известно, монополия внешней торговли. Ей заправляли огромные внешнеторговые объединения. Одним из таких гигантов было В/О "Трактороэкспорт". Оно занималось продажей продукции советского тракторостроения за пределы Советского Союза. И все тракторы, продаваемые через дилерскую сеть "Трактороэкспорта", назывались "Belarus". Даже могучий "Кировец К-701", который делали в Ленинграде, был известен на Оклахомщине и на берегах Онтарио как "Belarus K-701". Я не поленился, зашёл на один из американских фермерских интернет-аукционов. И мне тут же предложили в Огайо купить трактор "Belarus 500" (без кабины и тента, в отличном состоянии), за две с половиной тысячи долларов.

По внутризаводской статистике Минского тракторного завода считается, что с 1968 по 1990 год в США и Канаду было продано 50 000 минских тракторов. В среднем, по 2 300 единиц в год. Цифра не рекордная, по американским меркам, но в рапорт очередному съезду КПСС о выполнении социалистических обязательств вставить не стыдно", - отметил Зимовский.

На фоне достижений советского "Трактороэкспорта" сегодняшние продажи белорусских тракторов в Америке носят исключительно символический, имиджевый характер. С коммерческой точки зрения не слишком успешно, но вполне годится, чтобы при случае ошарашить самим этим фактом заезжих журналистов, считает политолог.

"Когда работаешь с данными белорусской статистики, надо делать поправку на эффект мыльного пузыря. В Беларуси есть даже специалисты, которые сделали себе имя на разоблачительных комментариях к публикациям Белстата. Поэтому сейчас, от греха подальше, в Минске стараются оперировать лишь самыми общими цифрами, без детализации. Или использовать процентные соотношения. Так и с тракторами, которые включены в общий список "продукция машиностроения". Просто чтобы никого лишний раз не расстраивать.

Для получения объективных данных лучше, образно говоря, читать твиттер Дональда Трампа, он и то поинформативнее будет. По данным United States Census Bureau, в прошлом году Беларусь продала в Америку сельхозмашин (сюда входят тракторы) на 169 000 долларов. Самая популярная модель, трактор МТЗ-1221.2 на рынках ЕАЭС продаётся по цене, в среднем, около 35 000 долларов. Так что да, 4-5 тракторов белорусы в Америку отправили, это без вопросов. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем эта позитивная тенденция сохранится. И вскоре приезжие в Беларусь журналисты с восторгом узнают, что экспорт тракторов МТЗ в США вырос на 100 и даже на 200 процентов", - спрогнозировал Зимовский.

Ранее Александр Зимовский в беседе с НСН оценил слова Лукашенко о партнёрстве с США.