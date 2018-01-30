Генерал-майор назвал провокацией возмущение США перехватом самолёта

Заслуженный военный лётчик в эфире НСН заявил, что разговорами о «небезопасном» перехвате над Чёрным морем Госдеп накаляет обстановку.

Госдеп призвал Россию отказаться от практики «небезопасных действий» военных самолётов. Такое заявление последовало в ответ на перехват 29 января российским Су-27 американского самолёта P-3 Orion в небе над Чёрным морем. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве Соединённых Штатов, подобные ситуации представляют риск для лётчиков из РФ и США, сообщает Газета.ру .

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН подобные заявления посчитал провокацией.

«США находятся за десятки тысяч километров от Чёрного моря. Если они находятся близко к нам, это вызывает у нас соответствующую “аллергию”. Одно дело, когда это Аляска и Камчатка. Там таких ситуаций много, объявлений о накале обстановки не делают. Сейчас это делается с целью провокации и нагнетания обстановки, потому что там и Крым рядом, и Украина рядом. Эти манёвры выполняются с целью лишний раз напомнить миру, что такое “русский медведь”, как он “нетактично” относится почти к “миролюбивому” разведчику», - выразил мнение военный лётчик.

По словам Владимира Попова, самолёты-разведчики изначально понимают, что к ним будет вылетать сопровождение у воздушных границ других государств.

«Прежде всего, осуществляется сопровождение воздушной цели, которая была обнаружена в нейтральных водах вблизи наших территориальных вод. Самолёт, который вышел на обнаружение цели, выполнял следующие функции: идентификация воздушного судна и демонстрация самолёту, что он находится у госграниц РФ и может нарушить это суверенное воздушное пространство. Самолёты-разведчики готовы, что к ним будут подходить самолёты сопредельного государства с целью идентификации», - отметил генерал-майор.

В то же время Владимир Попов подчеркнул, что российские самолёты идут на сближение, чтобы убедиться в исправности воздушного судна.

«Почему мы подходим так близко и смотрим глаза в глаза пилоту? Не исключено, что может произойти отказ навигационного или связного оборудования, поэтому он не может подать сигнал SOS, терпит бедствие и выполняет такой полёт, чтобы ему оказали помощь. Поэтому мы подходим и смотрим. Если ему нужна эта помощь, то мы можем его даже завести на свой аэродром, разобраться. Были случаи, когда этот самолёт и экипаж по линии военно-дипломатического ведомства отправлялся назад», - подчеркнул Попов.

Ранее в Минобороны России объяснили сближение российского Су-27 с американским самолётом-разведчиком. В ведомстве уточнили, что экипаж истребителя РФ сопровождал воздушное судно, чтобы не допустить нарушения государственной границы. В министерстве обороны особо отметили, что все меры безопасности были соблюдены, сообщает «Свободная Пресса» .