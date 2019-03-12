Американский историк оценил шансы Трампа повторить судьбу Никсона

Заслуженный профессор политологии Чикагского университета в интервью НСН сравнил главу США с ушедшим в отставку из-за импичмента предшественником.

Американские СМИ увидели сходство в риторике нынешнего главы государства Дональда Трампа относительно «российского дела» с реакцией президента Ричарда Никсона на Уотергейсткий скандал. Сравнив высказывания Трампа и Никсона, журналисты CNN отметили, что в обоих случаях президенты говорили о своей невиновности и отрицали, что препятствовали правосудию.

Кроме того, и Трамп, и Никсон заявляли, что никогда не заставляли подчиненных идти против закона, но в то же время дистанцировались от своих помощников, находящихся в поле зрения следователей. CNN также обращает внимание на то, что масштабные расследования министерства юстиции, на фоне которых работали 37-ой и 45-ый президенты США, приводили к множеству уголовных обвинений против людей, близких к главе государства, а также к увольнению высших должностных лиц администрации.

Обсуждая с НСН сходство нынешнего американского лидера с единственным в истории президентом США, подавшим в отставку из-за угрозы импичмента, американский историк, профессор политической и социальной истории Мичиганского университета, заслуженный профессор политологии Чикагского университета Рональд Григор Суни вспомнил приписываемое Марку Твену высказывание о том, что «история не повторяется, но часто рифмуется».

«Другими словами, можно сказать, что сегодняшние деятели и события часто напоминают примеры из прошлого, но на самом деле, история основывается на изменениях с течением времени, а не на повторении», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на все сходства, между Трампом и Никсоном есть фундаментальные различия. Например, президентство Дональда Трампа намного радикальнее президентства Ричарда Никсона, считает эксперт.

«Невезучий и нечестный Никсон был ближе к политическому мейнстриму Америки в 1960-ых и 1970-ых годах, и даже сегодня он не настолько консервативен и одержим, как нынешняя республиканская партия. Трамп, с другой стороны, трансформировал американский политический дискурс, втянув его в темные воды расизма, ксенофобии и социальной ненависти, не говоря уже о новых уровнях низости с искривлением правды», — отметил собеседник НСН.

Заслуженный профессор также отметил расхождение в подходах Трампа и Никсона к вопросу отношений Соединенных Штатов с Россией.«По вопросу России Никсон был холодным реалистом: конечно, антикоммунистом, но готовым заключать серьезные соглашения, например, по контролю над вооружениями, когда это было в интересах США. Трамп не является ни реалистом, ни идеологом. Он самовлюблен, беспринципен и непредсказуем, потому что не имеет глубоких познаний о международных делах или о России. Трамп действует в своих личных интересах, особо не задумываясь ни о чем, кроме его популярности и материального благополучия», — сказал Рональд Суни.При этом, по словам эксперта, часть Демократической партии, хоть и небольшая, уверена, что Трамп уже совершил преступление, которое привело к отставке Никсона.«Демократическая партия и большинство средств массовой информации в настоящее время довольно русофобны, и многие либералы, видимо, убеждены, что Трамп вступил в сговор с русскими, чтобы выиграть выборы 2016 года. Партия разрывается между прагматическим центром, который опасается идти по пути импичмента, поскольку необходимая республиканская поддержка не гарантирована, и теми (их намного меньше), кто убежден, что Трамп уже воспрепятствовал правосудию, то есть совершил то же преступление, что свергло Никсона», — отметил собеседникНапомним, что Ричард Никсон досрочно подал в отставку в августе 1974 года. Причиной такого решения стал Уотергейтский скандал и обвинения, грозившие главе государства импичментом. Между тем, импичмент Дональду Трампу, по всей видимости, не грозит, так как верхнюю палату Конгресса США контролируют республиканцы, чью поддержку 45-ому американскому президенту пока удается сохранить. К тому же, спикер нижней палаты Конгресса и глава демократического большинства Нэнси Пелоси накануне выступила против этого процесса в отношении президента Трампа.