Американские СМИ пытаются разобраться в шпионском романе с Россией

Пресса США продолжает освещать российскую тематику. В повестке - госпитализация бывшего российского шпиона в Великобритании и вмешательство во внутренние дела других стран.

Новость о госпитализации бывшего российского шпиона в Великобритании, после потери сознания по неизвестным причинам, заинтересовала многие СМИ и они тут же вспомнили историю из прошлого, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

«Инцидент напоминает смерть от отравления еще одного бывшего российского агента, Александра Литвиненко, в 2006 году после того, как он столкнулся с редким радиоактивным изотопом, полонием», - пишет USA Today.

Издание Newsweek прокомментировало заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что США пытаются поселить конфликт в Москве под прикрытием экспортом демократических ценностей.

«У США и России есть долгая традиция вмешиваться в дела других стран, особенно во времена Холодной войны, которая закончилась распадом Советского Союза в 1991. С начала века, Владимир Путин, который был президентом или премьер-министром с конца 1999, все больше и больше пытался вернуть России статус глобальной суперсилы. Эта инициатива вызвала серьезные трения с США», - пишет Newsweek.

Президент США Дональд Трамп до сих пор никак не прокомментировал послание Федеральному собранию Владимира Путина 1 марта, однако, вернулся к теме обвинения президента Обамы в бездействии по российскому вмешательству.

«Почему администрация Обамы запустила расследование по кампании Трампа (с нулевыми доказательствами правонарушений) задолго до выборов в ноябре? Хотели дискредитировать, чтобы Продажная Х [Хиллари Клинтон] могла выиграть. Больше, чем Уотергейт! К тому же, Обама НИЧЕГО не сделал по российскому вмешательству», - написал президент США в своем аккаунте в Twitter.

Издание Axios опровергает предположение президента, что Обама начал расследование Трампа, чтобы помочь коллеге-демократу.

«ФБР открыли расследование в возможный сговор между кампанией Трампа и Москвой в июле 2016 года, когда Национальный комитет демократов заявил, что был взломан российской стороной. Примерно через месяц, Обама был проинформирован, что Владимир Путин был напрямую вовлечен во вмешательство в выборы, но представители предыдущей администрации говорят, что были ограничения того, что они могли сделать по этому поводу», - пишет Axios.