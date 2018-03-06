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Великобритания передала ЦРУ информацию о российском вмешательстве в выборы США

6 Марта 2018 в 08:07
Великобритания передала ЦРУ информацию о российском вмешательстве в выборы США

Задолго до президентских выборов 2016 года, ЦРУ получило от Великобритании информацию про коммуникации президента Дональда Трампа с Россией во время его предвыборной кампании, согласно новому докладу, опубликованному в издании The New Yorker.

Также ЦРУ получило конфиденциальную посылку, содержащую информацию об участии президента России Владимира Путина в российской кампании по онлайн-влиянию на избирателей США и в хакерских атаках, сообщает издание.

«Президент Барак Обама был хорошо осведомлен об угрозах, стоящих перед выборами, но его администрация не приняла решительных действий, способных предотвратить влияние российского вмешательства на выборы», - пишет издание Business Insider.

Такое мнение давно поддерживает нынешний президент Дональд Трамп. Он ни раз обвинял Обаму в бездействии по поводу российского вмешательства.

Новый доклад в издании The New Yorker рассказывает о жизни бывшего британского шпиона Кристофера Стила, автора знаменитого досье, связавшего предвыборный штаб Трампа с российской стороной.

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