Американские ПРО отстали от российских почти на 20 лет

ФОТО: С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь» // Официальный сайт Минобороны

Экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России рассказал НСН об отечественных разработках в области ПРО.

США впервые провели испытание системы противоракетной обороны континентальной части страны, запустив две противоракеты на перехват учебных межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противоракетной обороне США, входящего в состав министерства обороны страны. Отмечается, что испытания прошли успешно.

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что у России подобные задачи были успешно решены ещё в 2000-е годы.

«У нас другая система. Во-первых, у нас этой задачей [противоракетной обороны] занимается комплекс С-400 и С-300 ПМ “Фаворит”, который может захватывать и уничтожать на нисходящем участке полёта баллистические цели. Эта задача решена ещё в 2000-е годы, и всё это в автоматическом режиме. Но у нас ещё есть система А-135, которая находится на вооружении девятой дивизии ПРО, которая входит в первую армию особого назначения. Она также в состоянии уничтожать баллистические ракеты, но уже на других дальностях, высотах и с другой эффективностью. Поэтому сложностей на сегодняшний день не возникает», — заявил Хатылев.

Более того, по его словам, Россия ведёт работы над модернизацией системы ПРО А-135, которая позволит строить оборону с учётом помех, которые может выстраивать вероятный противник.

«Другой вопрос, как строить оборону при использовании помех, ложных целей противником. Но у нас такие работы ведутся: система ПРО А-135 дорабатывается, модернизированы ракеты, и мы идём к тому, что эффективность будет повышена в два-три раза. Будет учитываться и помехозащищённость и все свойства американских межконтинентальных баллистических ракет», — рассказал Хатылев.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что испытание должно было имитировать уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, запущенных такими вероятными противниками, как Иран и КНДР. Отметим, что официального анонса испытаний, как обычно делают в таких случаях, дано не было.