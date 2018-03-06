Американист: Трамп не решится выйти из иранской ядерной сделки

В эфире НСН Эдуард Лозанский отметил, что заявление вице-президента США Майкла Пенса против сотрудничества с Ираном не стоит воспринимать всерьез.

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Иран продолжает разрабатывать баллистические ракеты и оказывает поддержку терроризму. По его словам, если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшее время, то США могут выйти из нее.



В эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятнее всего, не пойдет против договоренностей с Ираном (слушайте аудио).

«Это не первый раз, когда Пенс пытается сделать какие-то заявления, а Трамп от них просто отмахивается. Такие внешнеполитические заявления Пенса всерьез воспринимать не нужно. Хотя Трамп недоволен и много раз делал заявления, что иранская сделка для США была невыгодна, тем не менее, поскольку Европа категорически против отмены договоренности с Ираном, я думаю, что этого не случится», - сказал американист.

Вице-президент США, по данным издания Times of Israel, также отметил, что Трамп пока не стал вводить повторные санкции против Тегерана, чтобы дать стране возможность урегулировать разногласия в ядерной сделке. Но в дальнейшем американские власти таких послаблений делать не будут.

Ранее сообщалось, что власти Ирана изначально не исключали возможный выход западных партнеров, а именно США, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пишут «Известия». Соглашение по Ирану Трамп неоднократно критиковал и называл «одним из самых слабых», которое он когда-либо видел.

В сентябре 2017 года Трамп, продлевая в очередной раз снятие ядерных санкций с Ирана, заявил, что действия Тегерана не соответствуют духу соглашений, и пообещал предпринять что-то конкретное, отмечает RT.