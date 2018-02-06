Американист: Публикация секретного доклада о России станет уступкой Трампа демократам

ФОТО: Дональд Трамп // flickr/Gage Skidmore

Эксперт в эфире НСН назвал секретный доклад, подготовленный демократами, ответом на меморандум республиканцев.

Подготовленный Демократической партией США секретный доклад по поводу вмешательства России в выборы американского президента может быть в скором времени опубликован. За это проголосовал комитет по разведке палаты представителей Соединённых Штатов. Голосование проходило анонимно. Теперь в президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы одобрить или запретить публикацию документа, сообщает Associated Press.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН посчитал поддержку публикации секретного доклада ответом на меморандум от республиканцев.

«Трамп, скорее всего, одобрит публикацию, иначе его обвинят в том, что меморандум Республиканской партии опубликовал, а демократической - нет. Он не может себе это позволить. На самом деле все элементы этого ответа были и раньше. Меморандум главы республиканского комитета по разведке не имеет оснований под собой. Ничего нового ждать не стоит. Трамп может просто ничего не делать, если в течение пяти дней он не накладывает вето, то автоматически этот документ будет опубликован», - отметил американист.

По словам Эдуарда Лозанского, за докладом стоит очередная попытка «слить» компромат на Трампа.

«До сих пор все заявления лидеров Демократической партии были неубедительными. Есть очевидный сговор руководства ФБР, департамента юстиции при Обаме и кампании Хиллари Клинтон. Этот сговор был направлен на то, чтобы найти компромат на Трампа в России», - подчеркнул политолог.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН напомнил, что секретные документы публикуются в США не первый раз.

«В США есть такая [практика публикации]. Всё началось со скандала по Вьетнамским бумагам, касающиеся начала Вьетнамской войны, потом были расследования, связанные с Никсоном (имеется в виду 37-ой президент США Ричард Никсон – НСН). Такого рода материалы появляются время от времени», - отметил Рогулёв.

Ранее в США была одобрена публикация четырёхстраничного меморандума, подготовленного республиканцами, по поводу расследования «российского вмешательства». Это произошло, несмотря на протесты конгрессменов. Стоит отметить, что в документе отражалось злоупотребление ФБР и сотрудников Минюста США во время слежки за советниками Трампа, сообщает «Газета.ру» .