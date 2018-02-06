Американист: Публикация секретного доклада о России станет уступкой Трампа демократам

Подготовленный Демократической партией США секретный доклад по поводу вмешательства России в выборы американского президента может быть в скором времени опубликован. За это проголосовал комитет по разведке палаты представителей Соединённых Штатов. Голосование проходило анонимно. Теперь в президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы одобрить или запретить публикацию документа, сообщает Associated Press.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН посчитал поддержку публикации секретного доклада ответом на меморандум от республиканцев.
«Трамп, скорее всего, одобрит публикацию, иначе его обвинят в том, что меморандум Республиканской партии опубликовал, а демократической - нет. Он не может себе это позволить. На самом деле все элементы этого ответа были и раньше. Меморандум главы республиканского комитета по разведке не имеет оснований под собой. Ничего нового ждать не стоит. Трамп может просто ничего не делать, если в течение пяти дней он не накладывает вето, то автоматически этот документ будет опубликован», - отметил американист.
«До сих пор все заявления лидеров Демократической партии были неубедительными. Есть очевидный сговор руководства ФБР, департамента юстиции при Обаме и кампании Хиллари Клинтон. Этот сговор был направлен на то, чтобы найти компромат на Трампа в России», - подчеркнул политолог.
В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН напомнил, что секретные документы публикуются в США не первый раз.
«В США есть такая [практика публикации]. Всё началось со скандала по Вьетнамским бумагам, касающиеся начала Вьетнамской войны, потом были расследования, связанные с Никсоном (имеется в виду 37-ой президент США Ричард Никсон – НСН). Такого рода материалы появляются время от времени», - отметил Рогулёв.
Ранее в США была одобрена публикация четырёхстраничного меморандума, подготовленного республиканцами, по поводу расследования «российского вмешательства». Это произошло, несмотря на протесты конгрессменов. Стоит отметить, что в документе отражалось злоупотребление ФБР и сотрудников Минюста США во время слежки за советниками Трампа, сообщает «Газета.ру».