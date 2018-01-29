Американист: Новые санкции США сплотят россиян вокруг Путина

ФОТО: Владимир Путин // РИА Новости/Алексей Дружинин

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в эфире НСН заявил, что это не последние ограничения, которые будут приняты против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал подготовку «кремлёвского доклада» в США очевидной попыткой повлиять на выборы главы России, которые должны пройти в марте 2018 года. Он также выразил уверенность в том, что подобными шагами воздействовать не получится. Несмотря на это, в Кремле пообещали проанализировать действия, которые последуют за публикацией доклада, сообщает ТАСС.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что новые американские санкции только сплотят россиян.

«Закон принимался летом, это было привязано к предстоящим выборам президента. А сейчас это уже последствия тех мер, которые приняты. Конечно, это стремление повлиять так или иначе на ситуацию. То же самое мы можем сказать и по поводу Олимпиады и других событий. Если кто-то думает, что они [санкции] повлияют и будет какое-то недовольство в России подниматься, то русские избиратели только ещё сильнее сплотятся вокруг Путина, чтобы дать отпор санкциям и давлению. Россия под давлением никакие решения не принимает», - заверил НСН американист.

По словам Юрия Рогулёва, новые санкции будут приниматься с оглядкой на новые ограничения.

«Это не первая публикация и не последняя. Из этого надо исходить. Что там будет, я не знаю. Но что бы там ни было, это не последний вид санкций, который будет предъявляться России. Я так думаю, что американцы понимают, что впереди у них долгий путь, поэтому будут дозировать эти вещи», - заключил политолог.

Напомним, 29 января Конгрессу должен быть представлен список граждан и организаций России, против которых могут быть приняты новые санкции. Ожидается, что в докладе будут озвучены фамилии политиков, владельцев крупных компаний. Также там могут упоминаться компании, которые работают в сфере обороны, энергетики, финансов, сообщает Ura.ru .