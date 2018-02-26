Востоковед отказался верить в войну между Ираном и Израилем в 2019 году

Евгений Сатановский в эфире НСН назвал «глупостями» аргументы американских экспертов о назревающем военном конфликте между странами.

Эксперты американского издания The National Interest пришли к выводу, что в 2019 году может начаться война между Ираном и Израилем. С одной стороны, они указывают на случаи прямого столкновения между военными двух стран, как это было после перехвата израильтянами иранского беспилотника, за которым последовал удар армии Еврейского государства по силам Исламской республики. С другой стороны, отмечаются экономические трудности в Иране, руководство которого может пойти на эскалацию конфликта, чтобы отвлечь от них население.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН назвал несостоятельными аргументы американских экспертов.

«Старенькие эксперты, которым делать нечего и они мало кому нужны, будут говорить и писать все, что угодно. Почему в 2019 году, а не в 2018-ом? Почему не в 2020-ом? Это не новость. Иран намерен уничтожить Израиль, об этом говорят все иранские руководители много лет подряд. А Израилю это не нравится, он не готов быть уничтоженным. Никакого выхода из этой ситуации нет. Уговорить иранское руководство, чтобы оно вело себя цивилизованно, невозможно, потому что это центр иранской идеологии. Война либо будет, либо нет. Когда будет, не знает никто», - подчеркнул он.

По словам востоковеда, можно говорить лишь о том, что ситуация не будет улучшаться.

«Ситуация на Ближнем Востоке настолько плоха, и в первую очередь благодаря стратегам из Европы и Соединенных Штатов, что ожидать ее улучшения не приходится по определению. Только ухудшения. Но как конкретно все это будет разворачиваться, не знает никто», - заключил он.

Напомним, на прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил новыми ударами по Ирану.