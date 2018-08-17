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Американист: США невыгодно подписывать мирный договор с КНДР

17 Августа 2018 в 14:11
Американист: США невыгодно подписывать мирный договор с КНДР
В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН рассказал, почему американцы не хотят мира на Корейском полуострове.

Северокорейские СМИ сообщают, что Пхеньян требует от Вашингтона подписания мирного договора. Как пишет газета «Нодон симун», в КНДР считают, что нет никаких причин игнорировать договор об окончании Корейской войны 1950-1953 годов, по итогам которой Северная Корея и США находятся в состоянии перемирия, но мирный договор до сих пор не подписан. В КНДР считают, что подписание документа поможет разрядить напряженность на Корейском полуострове, пишет «Интерфакс».

Однако именно это не соответствует американским интересам, считает эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, США и, в частности президенту Дональду Трампу, невыгодно раз и навсегда закрыть корейский вопрос.

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«Северокорейская проблема позволяет США постоянно иметь рычаг давления на Китай и на соседние с Северной Кореей страны, постоянно обосновывать продажу дорогостоящей американской техники, как Южной Корее, так и Японии, и, конечно, присутствие американских военных баз в регионе. По сути, эта северокорейская проблема жизненно важна для американских интересов. Трамп хочет выглядеть таким президентом, который хочет начать и решать проблемы, которые в принципе не решаемы. Само подписание мирного договора значит, что вопрос будет решен. Это как подписание такой жирной черты под массой решенных проблем, в том числе денуклеаризация и так далее. Я не думаю, что его подпишут», — сказал политолог в эфире НСН.

В то же время эксперт предположил, что какие-то движения в сторону подписания мирного договора могут быть сделаны с американской стороны, но исключительно в рамках предвыборного пиара президента США и Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов 6 ноября.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся исторический саммит лидеров США и КНДР, ставший самым громким международным политическим событием первой половины текущего года, пишет «Русская планета».
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