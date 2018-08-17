Американист: США невыгодно подписывать мирный договор с КНДР

В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН рассказал, почему американцы не хотят мира на Корейском полуострове.

Северокорейские СМИ сообщают, что Пхеньян требует от Вашингтона подписания мирного договора. Как пишет газета «Нодон симун», в КНДР считают, что нет никаких причин игнорировать договор об окончании Корейской войны 1950-1953 годов, по итогам которой Северная Корея и США находятся в состоянии перемирия, но мирный договор до сих пор не подписан. В КНДР считают, что подписание документа поможет разрядить напряженность на Корейском полуострове, пишет «Интерфакс».

Однако именно это не соответствует американским интересам, считает эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, США и, в частности президенту Дональду Трампу, невыгодно раз и навсегда закрыть корейский вопрос.