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Американист: Ситуация сейчас опаснее, чем во время Карибского кризиса

2 Марта 2018 в 09:59
Американист: Ситуация сейчас опаснее, чем во время Карибского кризиса

Эдуард Лозанский заявил НСН, что антироссийская истерия в Конгрессе США не дает Вашингтону сесть за стол переговоров с Россией.

Представленное 1 марта послание федеральному собранию президента России Владимира Путина во многом было посвящено отношениям с Западом и обороной тематике, разработанным новейшим видам вооружения. В Соединенных Штатах сдержанно отреагировали на представленные новейшие виды вооружения, в том числе, межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», видеозапись испытания которой продемонстрировали в ходе послания.

В эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский прокомментировал реакцию США (слушайте аудио):

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«Вчера выяснилось, что, по крайней мере, в военной области Россия является равноправной, а в некоторых областях даже и превосходит. Может быть, это приведет к тому, что, наконец, Вашингтон согласится сесть за стол переговоров, но тут сложность в том, что если раньше такое решение мог принимать один человек, а именно президент, то сейчас эту власть у Трампа отняли. Это власть находится у Конгресса, который практически запретил Трампу проявлять какие-то инициативы по сближению с Россией. Так что, ситуация сейчас довольно опасная. А в Конгрессе царит антироссийская истерия небывалых размеров. Ситуация сейчас, мне кажется, гораздо более опасная, чем во время, скажем, Карибского кризиса», - заявил Лозанский.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат вести «жёсткую» политику в отношении России».

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